फ्री फायर प्लेयर्स को मिल रहे कई रिवॉर्ड्स, इस्तेमाल करना होगा यह कोड

Free Fire redeem code for 3 December: Free Fire कॉस्मेटिक्स की बड़ी रेंज आती है। इसमें आपको गन स्किन, ग्लू वॉल, पेट्स, कैरेक्टर्स, वेपन, इमोट्स आदि आइटम्स मिलते हैं। इन आइटम्स को आप फ्री फायर डायमंड से खरीद सकते हैं। हालांकि, सभी प्लेयर्स डायमंड नहीं खरीद सकते हैं, ऐसे में वह दूसरे तरीकों की तलाश में रहते हैं। इन तरीकों में Free Fire Redeem Code भी शामिल हैं। इन दिनों फ्री फायर एशिया चैंपियनशिप चल रही है, जिसमें बेहद रोमांचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। Also Read - Free Fire में शुरू हुआ 'Less is More' इवेंट, सस्ते में मिलेंगे Diamonds

जहां प्लेयर्स इन मैच को देखना पसंद कर रहे हैं, वहीं गरीना ने कई माइलस्टोन क्रॉस कर लिए हैं। इसके साथ ही डेवलपर्स ने अलग-अलग सर्वर के लिए रिडीम कोड जारी किए हैं, जिनकी मदद से कई सारे रिवॉर्ड्स इकट्ठा किए जा सकते हैं। बता दें कि रिडीम कोड्स फ्री फायर में रिवॉर्ड पाने का सबसे आसान तरीका होते हैं। यह 12 डिजिट का कोड होता है, जिसमें अंक और अल्फाबेट दोनों शामिल होते हैं। आइए जानते हैं लेटेस्ट रिडीम कोड में आपको क्या मिलेगा। Also Read - Free Fire में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले 5 धांसू Grenades, जो करते हैं भयंकर धमाका

Free Fire redeem code for 3 December 2021

Redeem Code: FFACIDCAWJBZ Also Read - Free Fire Diamonds पर मिल रहा अबतक का सबसे बड़ा डिस्काउंट ऑफर, सिर्फ इन 5 स्टेप्स को करें फॉलो

Rewards: 2x Green Star Token, Brave Crystal और Sky Crystal

वैधता- 5 दिसंबर

सर्वर- इंडोनेशिया

लेटेस्ट रिडीम कोड इंडोनेशिया सर्वर के लिए है। बता दें कि गेम डेवलपर्स अलग-अलग सर्वर के लिए अलग-अलग रिडीम कोड जारी करते हैं और एक सर्वर का कोड दूसरे पर काम नहीं करता है। यदि दूसरे सर्वर का कोड किसी और सर्वर पर इस्तेमाल किया जाए, तो प्लेयर्स को एरर का मैसेज मिलेगा।

कैसे कर सकते हैं रिडीम?

फ्री फायर रिडीम कोड के लिए सबसे पहले आपको Free Fire Rewards Redemption साइट पर जाना होगा। इस साइट पर https://reward.ff.garena.com/en पर प्लेयर्स को जाना होगा।