Free Fire Redeem Code For 30 November: फ्री फायर में कई सारे आइटम्स मिलते हैं, जिसमें पेट, गन, स्किन, ग्लू वॉल और ग्रेनेड आदि शामिल हैं। इनमें ज्यादातर आइटम्स पाने के लिए प्लेयर्स को इन-गेम करेंसी डायमंड खर्च करने पड़ते हैं। डायमंड इन-गेम करेंसी है और इसे असली के पैसों से खरीदना होता है। यही कारण है कि गेमर्स इवेट्ंस का बेसब्री से इंतजार करते हैं क्योंकि इनमें आइटम्स को फ्री में पाने का मौका मिलता है। हालांकि, फ्री में आइटम्स पाने का एक दूसरा रास्ता Free Fire Redeem Code भी है। Also Read - Top 5 Free Fire Rewards for November: रिडीम कोड्स के जरिए इस महीने मिलने वाले 5 सबसे धांसू रिवॉर्ड

गेम के डेवलपर समय-समय पर कोड जारी करते हैं, जिन्हें रिडीम करके रिवॉर्ड के तौर पर की आइटम्स पाए जा सकते हैं। हालांकि, ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रत्येक कोड सभी रीजन के लिए नहीं होता है और एक समय के बाद एक्सपायर हो जाता है। इस कारण गेमर्स को Free Fire Redeem Code आते ही उन्हें रिडीम कर लेना चाहिए। बता दें कि ये कोड कुल 12 डिजिट के होते हैं, जिसमें नंबर और अल्फाबेट दोनों शामिल होते हैं। Also Read - Free Fire Diamonds पाने के आसान तरीके, इन दो ऐप्स को कर सकते हैं ट्राई

जिस रीजन के लिए रिडीम कोड जारी किया जाएगा। वहीं के प्लेयर उसे रिडीम करके रिवॉर्ड पा सकेंगे। अन्य रीजन के प्लेयर द्वारा रिडीम करने पर उन्हें Failed to Redeem का मैसेज भी मिल सकता है। अगर आप भी गेम में फ्री में कोई धांसू आइटम पाना चाहते हैं तो यह आर्टिकल पढ़ें। यहां पर Free Fire Redeem Code For 30 November बताए गए हैं और उन्हें रिडीम करने का तरीका भी बताया गया है। Also Read - Free Fire में रैंक पुश करने का आज है आखिरी दिन, कल से होगा CS Rank Season 10 शुरू

Free Fire Redeem Code For 30 November

Redeem code: FFACIDCAWJBZ

Rewards: 2x Green Star Token, Brave Crystal and Sky Crystal

बता दें कि ऊपर बताया गया Free Fire Today Redeem Code इंडोनेशिया सर्वर के प्लेयर्स के लिए है। सर्वर से बाहर के लोग इस रिडीम कोड के जरिए रिवॉर्ड नहीं पा सकते हैं।

How to Redeem It?