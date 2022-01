Free Fire Redeem Code Today (24 January): Garena के बैटल रॉयल गेम Free Fire और Free Fire Max प्लेयर्स के बीच काफी लोकप्रिय है। Google Play Store के अलावा iOS स्टोर पर भी यह सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाले गेम में शामिल है। गेम डेवलपर फ्री फायर के लिए समय-समय पर कई तरह के इवेंट आयोजित करता है। साथ ही, इस गेम के लिए रिडीम कोड भी जारी किया जाता है, जिसका इस्तेमाल करके भी प्लेयर कई इन-गेम कॉस्मैटिक आइटम फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। Also Read - Garena Free Fire में इस तरह मिलेगा लेजेंडरी Fierce Demilord Bundle, जानें तरीका

गेम डेवलपर ने 23 जनवरी से 29 जनवरी के बीच एक नया इवेंट शुरू किया है, जिसमें प्लेयर के पास फ्री मे Fierce Demilord Bundle पाने का मौका है। इस बात की जानकारी कंपनी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से दी है। भारतीय प्लेयर्स के लिए Moco स्टोर एक बार फिर से लौट कर आया है। इसमें प्लेयर स्पिन करके इस बंडल को जीत सकते हैं। हालांकि, स्पिन करने के लिए प्लेयर को डायमंड खर्च करना पड़ेगा।

Survivors, The Moco store is back! And this time it has brought along some incredible items! Head to Moco Store now and spin for the spectacular Fierce Demilord Bundle! 😎

Available till 29th January.⏳#FreeFire #IndiaKaBattleRoyale #Booyah pic.twitter.com/cNjJxlThAa

