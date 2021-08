Free Fire Redeem Code of 2 August: Free Fire Redeem Code प्लेयर्स को फ्री में कई आइटम्स देते हैं। गेम डेवलपर Garena प्लेयर्स के लिए समय-समय पर रिडीम कोड जारी करते हैं। ये कोड 12 कैरेक्टर्स के होते हैं, जो नंबर और अंग्रेजी के अक्षरों से मिलकर बने होते हैं। हालांकि, हर कोड सभी रीजन के प्लेयर्स के लिए जारी नहीं किया जाता है। अलग-अलग रीजन के लिए अलग-अलग कोड होते हैं। Also Read - Free Fire Season 39 Elite Pass में फ्री मिलेंगे कई रिवॉर्ड्स, जानिए तरीका

इन कोड को रिडीम करके रिवॉर्ड के रूप में कई शानदार आइटम्स पा सकते हैं। वैसे तो इन्हें इन-गेम शॉप से भी खरीद सकते हैं, लेकिन इसके लिए डायमंड खर्च करने पड़ते हैं। बता दें कि डायमंड इन-गेम करेंसी है। इसे असली के पैसों से खरीदना पड़ता है। इस कारण प्लेयर्स Redeem Code का बेसब्री से इंतजार करते हैं ताकि उन्हें बिना डायमंड खर्च किए शानदार रिवॉर्ड मिल जाएं। Also Read - Free Fire 4th Anniversary Party: फ्री फायर को पूरे हुए 4 साल, एनिवर्सरी पर मिलेंगे ये धांसू फीचर्स

इस लोकप्रिय रॉयल बैटल गेम के डेवलपर द्वारा जारी किए गए कोड सामित समय के लिए होते हैं। इन्हें एक तय समय के भीतर रिडीम करना पड़ता है। अगर ये एक्सपायर हो गए तो इन्हें रिडीम करके कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उसमें रिवॉर्ड नहीं मिलते हैं। यदि आप Free Fire Redeem Code का इतंजार कर रहे हैं तो यह आर्टिकल आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इसमें हमने आज के लिए जारी Redeem Code बताए हैं। साथ ही उन्हें कैसे रिडीम किया जाए, इसका तरीका भी बताया गया है। Also Read - Free Fire x McLaren: फ्री फायर के McLaren Ascension इवेंट पर ऐसे मिलेगी P1 कार स्किन

Free Fire Redeem Code of 2 August

Redeem code: FF9M2GF14CBF

Rewards: Pumpkin Land parachute and Astronaut Pack

ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कोड केवल Indonesia Server के प्लेयर्स के लिए है। इसका मतलब है कि अन्य रीजन के प्लेयर्स को इसे रिडीम करने पर Error मैसेज दिखेगा।

How to Redeem Free Fire Code?

Free Fire कोड को केवल आधिकारिक Redemption Site से रिडीम किया जा सकता है।

इसके लिए सबसे पहले reward.ff.garena.com पर जाएं।

फिर Facebook, Google, VK, Twitter, Apple ID और Huawei ID के जरिए लॉग इन करें।

अब स्क्रीन पर सामने आ रहे बॉक्स में ऊपर बताया गया रिडीम कोड पेस्ट कर दें। फिर Confirm बटन पर क्लिक कर दें।

कोड रिडीम होने के बाद फ्री फायर के मेल सेक्शन में जाकर रिडीम कोड से रिवॉर्ड पा लें।

यदि यह कोड आपके रीजन के लिए नहीं होगा और आप इसको रिडीम करेंगे तो आपको This code cannot be used in your region मैसेज मिल जाएगा। वहीं, कोड एक्सपायर होने पर प्लेयर्स को Failed to redeem और This code is invalid or redeemed जैसे Error मिलेंगे।