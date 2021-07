Free Fire Redeem Code of 7 July: बैटल रॉयल गेम Free Fire में कैरेक्टर स्किन, वेपन स्किन, ग्लो वॉल स्किन, बैकपैक स्किन और कई अन्य कॉस्मेटिक्स को Redeem Code के जरिये पा सकते हैं। वैसे तो इन्हें इन-गेम शॉप से खरीद सकते हैं। हालांकि, इसके लिए प्लेयर्स को इन-गेम करेंसी डायमंड खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन रिडीम कोड की मदद से इन्हें फ्री में पा सकते हैं। इससे प्लेयर्स को गेम में अच्छा अनुभव मिलेगा। Also Read - Free Fire City Open Mumbai Finals: विजेता टीम और Prize Pool समेत सभी डिटेल यहां से जानें

समय-समय पर जारी होने वाले रिडीम कोड की मदद से लोग फ्री में इन चीजों को रिवॉर्ड्स के रूप में पा सकते है। बता दें कि Garena Free Fire के लिए अलग-अलग रीजन के लिए अलग-अलग रिडीम कोड जारी करता है। इन Redeem Code का लाभ एक निश्चित समय तक उठाया जा सकता है। साथ ही एक रीजन का कोड दूसरे रीजन में काम नहीं करता है। ये रिडीम कोड्स 12 डिजीट के होते हैं। यहां हमने 7 July के लिए फ्री फायर रिडीम कोड बताए हैं। साथ ही उन्हें रिडीम करने का तरीका और उनमें मिलने वाले रिवॉर्ड्स भी बताए हैं।

Free Fire Redeem Code of 7 July

Reddem Code: FFMC6UR5ZNJQ

Rewards: Old Fashioned Weapon Loot Crate

Redeem code: FFMC2SJLKXSB

Rewards: 2x Scorching Sands Weapon Loot Crate

Redeem code: XLMMVSBNV6YC

Rewards: 2x Winterlands Weapon Loot Crate

ध्यान देनें वाली बात यह है कि प्लेयर को इसका इस्तेमाल आज ही करना होगा। आज के बाद यह कोड्स बेकार हो जाएंगे। बता दें कि 7 जुलाई के रिडीम कोड केवल Europe Server के लिए हैं। अन्य रीजन वाले लोगों के लिए ये काम नहीं करेंगे। अगर किसी अन्य रीजन का प्लेयर्स इन्हें रिडीम करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें स्क्रीन पर Failed to redeem. This code cannot be used in your region लिखा दिखाई देगा।

Free Fire Redeem Code ऐसे करें रिडीम

इसके लिए प्लेयर्स को सबसे पहले https://reward.ff.garena.com/ वेबसाइट पर जाना होगा।

अब उन्हें अपनी Facebook या Twitter आईडी से लॉगइन करना होगा।

इसके बाद वहां दिए गए टेक्स्ट बॉक्स में Redeem Code पेस्ट करें और फिर Confirm बटन पर क्लिक कर दें।

अब रिवार्ड्स आपके इन-गेम मेल अकाउंट में आ जाएंगे।

(हालांकि, इस बात का ध्यान रहे कि ये कोड केवल कुछ देर के लिए ही वैलिड होते हैं। साथ ही, ये रीजन स्पेसिफिक होते हैं। यही नहीं एक रिडीम कोड को इस्तेमाल करने की एक लिमिट सेट होती है। पहले रिडीम करने वाले प्लेयर के लिए यह काम करेगा। जो प्लेयर लिमिट क्रॉस होने के बाद कोड को रिडीम करेगा उसको Failed to redeem का मैसेज मिलेगा।)

कोड रिडीम करने के बाद आपको गेम वॉल्ट में जाना होगा। गेम वॉल्ड गेम लॉबी में दिखेगा और आपके अकाउंट में रिडीम कोड के बदले गोल्ड या डायमंड मिलेगा। गोल्ड और डायमंड का इस्तेमाल करके आप इन-गेम आइटम्स खरीद सकते हैं।