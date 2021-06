चर्चित बैटल रॉयल मोबाइल प्लेटफॉर्म Garena Free Fire के फॉलोअर्स की संख्या 70 लाख के पास इंस्टाग्राम पर पहुंच गई है। इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए Free Fire पर इंडोनेशिया सर्वर के यूजर्स के लिए एक्सक्लूसिव रिडीम कोड जारी किए हैं। इन स्पेशल रिडीम कोड की मदद से प्लेयर्स Paleolithic Bundle फ्री में हासिल कर सकते हैं। आज हम इस आर्टिकल में Free Fire Redeem Codes के बारे में बात करेंगे, जिसकी मदद से यूजर्स कई रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं। Also Read - How to Get Free Fire Stylish Name: स्टाइलिश नाम बनाने और Free Fire में बदलने का आसान तरीका, फॉलो करें ये स्टेप्स

Garena Free Fire Redeem Codes 1 June: ESX24ADSGM4K

ये है Free Fire Redeem Codes की लिस्ट

POYRRVNBFSLP: जस्टिस फाइटर और Vandals Rebellion वेपन लूट क्रेट के लिए, VBVVMBGDEQWR: डायमंड रॉयल वाउचर के लिए, UOPKKHMNBFFG: 50,000 डायमंट कोड्स के लिए, ESX24ADSGM4K: फ्री ड्रैगन AK स्किन के लिए, 9G8FS6U4VGWP: फ्री पालतू जानवर के लिए, HGVFXCVZS58M: फ्री फायर डायमंड के लिए, PLHMFRVCXZAG:Paloma कैरेक्टर के लिए, 6U5WQRTBMGDS: Elite पास और फ्री टॉप अप के लिए, 6U5WQRTBMGDS: आउटफिट के लिए, SRTYGBOU6FOP: फ्री DJ Alok कैरेक्टर के लिए और QWRSDYBBDAMV: टाइटन मार्क गन स्किन के लिए रिडीम कोड है।

गन स्किन के लिए क्या है रिडीम कोड ?

JCDK-CNJE-5RTR, 3RXG-5T54-4E3E, FDDF- VVVF-DCDD, EDXX-DSZS-SDFG, KLLP-DJHD-DBJD, HDFH-DNBH-NDJL, VFHH-NCBU-SADF, MNHG-OLDU-AXDV, BMNC-EDHC-SENC, KCKD-DXDD-GVGV, JHND-CXSD-DDGF, XFDD-GDFG-BBBB, SSFF-EGBF-BHFG, VDGF-CVBF-DGVD, VFGV-JMCK-DMHN, NDJD-FBGJ-FJFK, XJDJ-GFVD-FKVH, XKDN-98ND-DMNJ, CDDF-DGCD-FGTD, JDCJ-FJGG-DSHO, DJHD-GSDU-EHJP, DJHN-DSBB-BGFR और KILO-LOJH-UYOP गन स्किन के लिए है।

फ्री रिवॉर्ड पाने के लिए आपको पता होना चाहिए आप रिडीम कोड का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। Free Fire redeem codes सिर्फ गेम डेवलपर्स के लिए तैयार किए जाते हैं। इनकी मदद से यूजर्स फ्री में गेम स्किन, कॉस्ट्यूम, गन और कैरेक्टर्स जैसे रिवॉर्ड्स हासिल कर सकते हैं। इन कोड्स को रिडीम करने के लिए आपको reward.ff.garena.com पर जाना होगा।

यहां यूजर्स को Free Fire अकाउंट से (Facebook, Google, VK, Apple ID, Twitter आदि) साइन-इन करना होगा। लॉग-इन करने के बाद यूजर्स को कोड डालना होगा और कंफर्म बटन पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद 24 घंटे में रिवॉर्ड यूजर्स के अकाउंट में जुड़ जाएगा।