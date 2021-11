Free Fire Redeem Codes November 14: ये कोड्स दिलाएंगे फ्री Pumpkin Flames वेपन लूट क्रेट

Free Fire Redeem Codes November 14: फ्री फायर में कैरेक्टर, गन स्किन और पेट्स आपको स्पेशल स्किल्स देते हैं जो गेम जीतने में मदद करते हैं। मगर इन्हें पाने के लिए काफी जतन करने पड़ते हैं। असली के पैसे खर्च करने से लेकर बहुत सारे इवेंट में मिशन पूरे करने पड़ते हैं। मगर गेम के रिडीम कोड्स की मदद से आप गेम में बढ़िया से बढ़िया वेपन स्किन्स, कपड़े और ऐक्सेसरी के साथ-साथ डाइमंड पास और एलीट पास जैसे रिवॉर्ड फ्री में पा सकते हैं। Also Read - Free Fire Redeem Codes: इस साल भारतीय सर्वर के लिए रिलीज हुए सभी रिडीम कोड्स

रिडीम कोड 12 कैरेक्टर के होते हैं, जिनमें अंग्रेजी के अल्फाबेट के साथ कभी-कभी नम्बर भी हो सकते हैं। ये एक लिमिटेड टाइम के लिए ही काम करते हैं और कुछ कोड सिर्फ कुछ चुनिंदा सर्वर पर ही चलते हैं। हम यहां पर आपको फ्री फायर के कुछ रिडीम कोड्स के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें आप गेम में इस्तेमाल कर के कई सारे इनाम फ्री में पा सकते हैं। Also Read - Free Fire Redeem Code for Today (13 November): इंडियन सर्वर वाले रिडीम कोड से आज मुफ्त मिलेगी एक धांसू ग्रेनेड स्किन

Free Fire Redeem Codes November 14

स्पोर्ट्सकीड़ा ने फ्री फायर के लिए एक रिडीम कोड साझा किया है, जो आज, यानी की 14 नवम्बर को सिंगापुर रीजन के लिए काम करेगा। यह कोड आपको Pumpkin Flames वेपन लूट क्रेट दिलाएगा, जिसकी मदद से आपकी गन का Rate of Fire और Accuracy बढ़ जाएगी मगर Range थोड़ी कम हो जाएगी। इस कोड को आप नीचे देख सकते हैं: Also Read - Free Fire Redeem Code For Today: रिडीम करें यह कोड, मिलेंगे 10 धांसू रिवॉर्ड

Redeem code: PK95JK8QWK4X

Rewards: 2x Pumpkin Flames Weapon Loot Crate

इस क्रेट में नीचे लिखे हुए आइटम मिल सकते हैं:

AK47 – Pumpkin Flames

M60 – Pumpkin Flames

AK47 – Pumpkin Flames (7D)

M60 – Pumpkin Flames (7D)

AK47 – Pumpkin Flames (3D)

M60 – Pumpkin Flames (3D)

AK47 – Pumpkin Flames (24 hours)

M60 – Pumpkin Flames (24 hours)

कैसे इस्तेमाल करना है फ्री फायर रिडीम कोड

Free Fire Redeem Codes (November 14) को इस्तेमाल करने के लिए आपको फ्री फायर की रिवार्ड रिडेम्प्शन वेबसाइट reward.ff.garena.com पर जाना होगा। यहां आपको अपने Facebook, VK, Google, Huawei ID, Apple ID या Twitter अकाउंट का इस्तेमाल कर के फ्री फायर अकाउंट में लॉगिन करना होगा। अकाउंट लॉगिन करने के बाद आपको रिडीम कोड डालना होगा जिसके बाद रिवार्ड्स आपके फ्री फायर वॉल्ट में जुड़ जाएंगे। आप बाद में गेम को खोलकर इन्हें अपनी इंवेंटरी में जोड़ सकते हैं।