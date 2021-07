Free Fire में गन स्किन, कैरेक्टर और पेट एक प्लेयर को स्पेशल स्किल्स देते हैं जो गेम जीतने में मदद करते हैं। मगर इन्हें पाने के लिए कई जतन करने पड़ते हैं। असली के पैसे खर्च करने से लेकर बहुत सारे इवेंट में मिशन पूरे करने के बाद बढ़िया आइटम मिलते हैं। मगर Redeem Codes की मदद से प्लेयर्स गेम में बढ़िया से बढ़िया वेपन स्किन्स, कपड़े और ऐक्सेसरी के साथ-साथ डाइमंड पास और एलीट पास जैसे रिवार्ड पा सकते हैं। Also Read - Free Fire x McLaren: फ्री फायर में ऐसे मिलेगी फ्री McLaren P1 - Mantis कार स्किन

ये कोड 12 कैरेक्टर के होते हैं जिनमें अंग्रेजी के अल्फाबेट के साथ कभी कभी नम्बर भी हो सकते हैं। ये एक लिमिटेड टाइम के लिए ही काम करते हैं और कुछ कोड सिर्फ कुछ चुनिंदा सर्वर पर ही चलते हैं। हम यहां पर आपको ऐसे ही Free Fire के 26 जुलाई के रीडीम कोड्स के बारे में बता रहे हैं जिन्हें आप गेम में इस्तेमाल कर के न्यू इयर वेपन लूट क्रेट पा सकते हैं।

Free Fire Redeem Codes 26 July

InsideSports ने फ्री फायर के 26 जुलाई के कोड साझा किए हैं। पब्लिकेशन ने यह नहीं बताया कि ये कोड इन्हें कहां से मिले मगर इनका कहना है कि ये Middle East सर्वर के लिए हैं। इसलिए सिर्फ और सिर्फ Middle East सर्वर पर गेम खेलने वाले प्लेयर ही इसका इस्तेमाल कर पाएंगे।

Redeem Code: WMWT8A96RHDF

Rewards: 50x Saphire Tokens

कैसे इस्तेमाल करना है फ्री फायर रीडीम कोड्स

Free Fire Redeem Codes (26 July) को इस्तेमाल करने के लिए आपको फ्री फायर की रिवार्ड रिडेम्प्शन वेबसाइट reward.ff.garena.com पर जाना होगा। यहां आपको अपने Facebook, VK, Google, Huawei ID, Apple ID या Twitter अकाउंट का इस्तेमाल कर के Free Fire अकाउंट में लॉगिन करना होगा। अकाउंट लॉगिन करने के बाद आपको Redeem Code डालना होगा जिसके बाद रिवार्ड्स आपके Free Fire वॉल्ट में जुड़ जाएंगे। आप बाद में गेम को खोलकर इन्हें अपनी इंवेंटरी में जोड़ सकते हैं।

नोट- रिडीम कोड को प्लेयर्स एक निश्चित समय के अंदर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। समय सीमा खत्म होने के बाद ये कोड्स एक्सपायर हो जाएंगे और प्लेयर्स को इन-गेम आइटम्स नहीं मिलेंगे। प्लेयर्स को यह भी ध्यान रखना होगा कि ये रिडीम कोड रीजन स्पेसिफिक सर्वर पर आधारित हैं। इसलिए इनको नियत सर्वर के जरिए Free Fire में रिडीम किया जा सकता है। यही नहीं, कुछ यूनिवर्सल रिडीम कोड होते हैं, जिनको ज्यादा इस्तेमाल करने पर लिमिट खत्म हो जाती है। इसके बाद प्लेयर को Error मैसेज रिसीव हो सकता है।