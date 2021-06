Free Fire Redeem Codes 29 June: यूज करें यह कोड, मिलेगा एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड

फ्री फायर अपने प्लेयर्स को फ्री रिवॉर्ड्स और आइटम्स के मामले में निराश नहीं करता है। इन फ्री रिवॉर्ड्स को रिडीम कोड की मदद से क्लेम किया जा सकता है। इसके लिए प्लेयर्स को रिडीम कोड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। Free Fire Redeem Codes फ्री में उपलब्ध होते हैं, लेकिन आपको इन्हें रिडीम करने का तरीका और सही वक्त पर सही कोड की जानकारी होनी चाहिए। इस आर्टिकल में हम लेटेस्ट रिडीम कोड और उन्हें रिडीम करने का तरीका लेकर आए हैं। Also Read - Free Fire गेम की लगी लत, 12 साल के बच्चे ने मां के अकाउंट से खर्च कर डाले सवा 3 लाख रुपए

Garena Free Fire ने एक्सक्लूसिव रिमीड कोड नए प्लेयर्स के लिए जारी किया है, जो भारतीय रीजन से गेम में हिस्सा ले रहे हैं। इन कोड्स की मदद से एक प्लेयर को कई इन-गेम आइटम्स फ्री में मिलते हैं, जिन्हें वह अपनी इन्वेंटरी में रख सकते हैं।

Free Fire Redeem Codes 29 June

रिडीम कोड- WOJJAFV3TU5E

रिवॉर्ड- Wilderness Hunter UMP (7 दिनों का ट्रायल) और Shimmy Emote (Permanent)

इन कोड्स को रिडीम करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

गन स्किन और इमोट्स के लिए फ्री फायर रिडीम कोड्स- LH3DHG87XU5U और PACJJTUA29UU है, जिसमें रिवॉर्ड के रूप में 1x Diamond Royale Voucher और 1x Weapon Royale Voucher मिलेगा। बता दें कि ये दोनों रिडीम कोड यूरोपीय रीजन के हैं, जो भारतीय रीजन में काम नहीं करेंगे।

अगर आप इन कोड्स रिडीम करने की कोशिश करते हैं, तो आपके सामने Failed to redeem. This code cannot be used in your region. मैसेज आएगा। ये रिडीम कोड्स एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होते हैं और उसके बाद एक्सपायर हो जाते हैं।

कैसे रिडीम कर सकते हैं ये कोड्स