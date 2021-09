Free Fire Redeem Codes 5 September: फ्री फायर में कैरेक्टर, गन स्किन और पेट आपको स्पेशल स्किल्स देते हैं जो गेम जीतने में मदद करते हैं। मगर इन्हें पाने के लिए काफी जतन करने पड़ते हैं। असली के पैसे खर्च करने से लेकर बहुत सारे इवेंट में मिशन पूरे करने पड़ते हैं। मगर Redeem Codes की मदद से आप गेम में बढ़िया से बढ़िया वेपन स्किन्स, कपड़े और ऐक्सेसरी के साथ-साथ डाइमंड पास और एलीट पास जैसे रिवॉर्ड फ्री में पा सकते हैं। Also Read - Free Fire Clash Squad Cup Challenge 2.0 हुआ शुरू, जानें क्या है खास और कैसे मिलेंगे रिवॉर्ड

रिडीम कोड 12 कैरेक्टर के होते हैं, जिनमें अंग्रेजी के अल्फाबेट के साथ कभी-कभी नम्बर भी हो सकते हैं। ये एक लिमिटेड टाइम के लिए ही काम करते हैं और कुछ कोड सिर्फ कुछ चुनिंदा सर्वर पर ही चलते हैं। हम यहां पर आपको Free Fire के 5 सितम्बर के रिडीम कोड्स के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें आप गेम में इस्तेमाल कर के कई सारे इनाम फ्री में पा सकते हैं।

Free Fire Redeem Codes 5 September

Free Fire के 5 September के Redeem Codes आपको Great Plunder Weapon Loot Crate दिला सकता है। ये कोड अनलिमिटेड नहीं और कुछ लोगों के रिडीम करने के बाद बंद हो जाएंगे। इसके साथ ही यह कोड NA, US, और SAC सर्वर के लिए है।

Redeem code: WFGRW9J7CKJQ

Rewards: 1x Great Plunder Weapon Loot Crate

कैसे इस्तेमाल करना है Redeem Codes

Free Fire Redeem Codes (5 September) को इस्तेमाल करने के लिए आपको फ्री फायर की रिवार्ड रिडेम्प्शन वेबसाइट reward.ff.garena.com पर जाना होगा। यहां आपको अपने Facebook, VK, Google, Huawei ID, Apple ID या Twitter अकाउंट का इस्तेमाल कर के Free Fire अकाउंट में लॉगिन करना होगा। अकाउंट लॉगिन करने के बाद आपको Redeem Code डालना होगा जिसके बाद रिवार्ड्स आपके Free Fire वॉल्ट में जुड़ जाएंगे। आप बाद में गेम को खोलकर इन्हें अपनी इंवेंटरी में जोड़ सकते हैं।