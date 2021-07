Free Fire Redeem Codes For 5th July: फ्री मिलेगा Custom Room Cards, जानिए क्या है कोड

Free Fire Redeem Codes For 5th July: Free Fire अपने यूजर्स के नए-नए रिवॉर्ड्स और कॉस्मेटिक्स लाती रहती है, जिससे यूजर्स को बेहतरीन एक्सपीरियंस मिले। गरीना कई इन-गेम कॉस्मेटिक्स ऑफर कर रही है, जिसे प्लेयर्स इन-गेम शॉप से खरीद सकते हैं। इसमें कैरेक्टर स्किन, वेपन स्किन, ग्लो वॉल स्किन, बैकपैक स्किन और कई अन्य कॉस्मेटिक्स शामिल हैं। हालांकि, इन-गेम शॉप से इन्हें खरीदने के लिए यूजर्स को Free Fire In Game करेंसी डायमंड खर्च करने होते हैं। यूजर्स इन आइटम्स को फ्री में भी प्राप्त कर सकते हैं। Also Read - Free Fire के स्पेशल इवेंट पर ऐसे मिलेगी फ्री Street Fighter पैन स्किन

इसके लिए गरीना फ्री फायर समय-समय पर रिडीम कोड (Free Fire Redeem Codes) जारी करता रहता है, जिसकी मदद से यूजर्स इन ऑइटम्स को रिवॉर्ड के रूप में हासिल कर सकते हैं। रिडीम कोड अलग-अलग रीजन के लिए अलग-अलग होते हैं। एक रीजन का रिडीम कोड दूसरे रीजन में काम नहीं करता है। वहीं रिडीम कोड एक तय समय सीमा के साथ आते हैं। आइए जानते हैं क्या है फ्री फायर के लेटेस्ट रिडीम कोड। Also Read - Free Fire City Open Mumbai Finals: 6 जुलाई को चुनी जाएगी मुंबई की बेस्ट टीम

Redeem code: FFMC6UR5ZNJQ

Rewards: Old Fashioned Weapon Loot Crate

Free Fire Redeem Codes For Today

क्या है कोड- FFMC2SJLKXSB

क्या मिलेगा रिवॉर्ड- 2x Scorching Sands Weapon Loot Crate

रिडीम कोड- XLMMVSBNV6YC

गरीना फ्री फायर द्वारा जारी किया गया रिडीम कोड 12 कैरेक्टर का होता है, जिसमें नंबर और अक्षर दोनों शामिल हैं। इन रिडीम कोड के जरिए कई सारे आइटम यूजर्स को फ्री मिलते हैं।

5 जुलाई का रिडीम कोड

फ्री फायर में XUW3FNK7AV8N कोड इस्तेमाल करने पर आपको 2x Custom Room Cards रिवॉर्ड मिलेगा। यूजर्स को इस कोड को एक्सपायर होने से पहले इस्तेमाल करना होगा। डेडलाइन पास होने के बाद यह कोड इनवैलिड हो जाएगा, जिसका मतलब है कि यूजर्स इसे इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।

कैसे रिडीम कर सकते हैं कोड?

सबसे पहले यूजर्स को रिडीम कोड की वेबसाइट https://reward.ff.garena.com/ पर जाना होगा।

वेबसाइट पर अपने लिंक्ड अकाउंट से लॉग-इन करना होगा।

रिडीम कोड के बॉक्स में कोड को एंटर करना होगा और एंटर प्रेस करना होगा।

अब फ्री फायर गेम को ओपन कर इन-गेम मेल सेक्शन में जाना होगा।

यहां आप रिवॉर्ड को चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको रिवॉर्ड को क्लेम करना होगा। अब आपको फ्री फायर रिडीम कोड के जरिए मिल रहा रिवॉर्ड मिल जाएगा।