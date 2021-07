Free Fire Redeem Codes For 6th July: ये हैं फ्री फायर के कोड्स, जो दिलाएंगे बेहतरीन रिवॉर्ड्स

Garena Free Fire Redeem Codes अपग्रेड स्किन और वेपन पाने का सबसे आसान और फ्री तरीका है। प्लेयर्स को स्किन अपग्रेड करने या कैरेक्टर या किसी अन्य रिवॉर्ड के लिए डायमंड (इन-गेम करेंसी) की जरूरत होती है। डायमंड्स इन-गेम करेंसी हैं, जिसे प्लेयर्स खरीद सकते हैं। इसके लिए प्लेयर्स को असली पैसे खर्च करने होते हैं। सभी प्लेयर्स पैसे खर्च करके स्किन और वेपन नहीं खरीद सकते हैं, इसका आसान तरीका रिडीम कोड है। यह रिडीम कोड गेम डेवलपर्स द्वारा समय-समय पर जारी किया जाता है। Also Read - Free Fire में ना करें ये 7 गलतियां, अकाउंट हो सकता है पर्मानेंटली बैन

Redeem code: FFMC6UR5ZNJQ Also Read - Free Fire ने BAN किए 1,255,499 अकाउंट्स, प्लेयर्स ने की थी ये गलतियां

Rewards: Old Fashioned Weapon Loot Crate Also Read - Free Fire Redeem Codes For 5th July: फ्री मिलेगा Custom Room Cards, जानिए क्या है कोड

क्या है लेटेस्ट Free Fire Redeem Codes

रिडीम कोड- FFMC2SJLKXSB

रिवॉर्ड- 2x Scorching Sands Weapon Loot Crate

रिडीम कोड- XLMMVSBNV6YC

रिवॉर्ड- 2x Winterlands Weapon Loot Crate

6 जुलाई का रिडीम कोड

LH3DHG87XU5U

PACJJTUA29UU

क्या मिलेगा रिवॉर्ड?

1x Diamond Royale Voucher और 1x Weapon Royale Voucher

1x Diamond Royale Voucher

नोट- प्लेयर्स इस बात का ध्यान दें कि Redeem Code यूरोपी सर्वर के लिए है और इन्हें हर रीजन में रिडीम नहीं किया जा सकता है। यदि दूसरे रीजन के प्लेयर्स इस कोड को रिडीम करने की कोशिश करें तो उन्हें Failed to redeem. This code cannot be used in your region. ये मैसेज नजर आएगा। बता दें कि रिडीम कोड रीजन स्पेसिफिक होते हैं और इन्हें समयसीमा तक में ही रिडीम करना होता है।

कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं रिडीम कोड?

Free Fire Redeem Codes को सीधे गेम में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। बल्कि इन्हें मैन्युअली रिडीम करना पड़ता है। आइए जानते हैं क्या है इन्हें रिडीम करने का तरीका।