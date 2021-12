Free Fire Redeem Codes today (4th December 2021): रिडीम कोड का इंतजार हर रोज लाखों यूजर्स करते हैं। रिडीम कोड के जरिए यूजर्स को मुफ्त में बहुत सारे इन-गेम आइटम्स को मुफ्त में पाने का एक मौका मिलता है। फ्री फायर एक ऐसा बैटल रॉयल गेम है, जो अपने इन-गेम आइटम्स के लिए ही जाना जाता है। इस गेम में कैरेक्टर्स, पेट्स, इमोट्स जैसे बहुत सारे आइटम्स मौजूद हैं, जिन्हें डायमंड्स देकर खरीदना पड़ता है और डायमंड्स के लिए प्लेयर्स को रियल मनी खर्च करनी पड़ती है। Also Read - Free Fire Redeem Codes for Indian Server in 2021: इस साल रिलीज किए गए कई कोड्स, जिनसे मिल सकते हैं ढेरों Rewards

ऐसे में Free Fire के आइटम्स को मुफ्त में पाने का एक सबसे अच्छा और आसान तरीका रिडीम कोड है। Garena समय-समय पर रिडीम कोड रिलीज करता रहता है। रिडीम कोड 12 अंको का एक कोड होता है, जो नंबर्स और अल्फाबेट का एक कॉम्बिनेशन होता है। हालांकि हर प्लेयर्स को रिडीम कोड का इस्तेमाल करते हुए ख्याल रखना चाहिए कि रिडीम कोड को किस सर्वर के लिए रिलीज किया गया है। आइए हम आपको आजे रिडीम कोड, उसके सर्वर और उसे रिडीम करने का तरीका बताते हैं। Also Read - Free Fire में दिसंबर 2021 तक मौजूद सबसे धांसू Magic Cube Bundles, जानें खास बातें

FR43 F45Y JNBV

FCFG H567 GHJK

F5MK E456 7UJL

FR45 6YUJ MNBV

FSWE RTYU JKMN

FVNU EJD1 I4CG

FT8E RYHD KX93

F745 F6RY TGJH

FVKD IS87 VS33

F45T YU88 UY12

FGRT 5QAZ CFGJ

F45T YHJ9 OLSQ

FR76 LO98 7YTG

FTG7 V6TQ 8USD

F9F8 F7YG FGHB

FRVG CHVB YUVI

FSAM SNDH FUIV

F8SW F763 YT4R

FHGB UI8V 7D6E

FRTU IG8V 7HGT

F56Y GAQW IOKM

ये सभी सर्वर इंडिया के लिए है। आइए हम अब आपको फ्री फायर के इन रिडीम कोड्स को क्लेम करना तरीका बताते हैं। आपको सिर्फ नीचे दिए कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करना है और उसके बाद 24 घंटों के अंदर आपका रिवॉर्ड आपको मिल जाएगा। Also Read - Free Fire Money Heist Event: इस तरह फ्री में मिलेंगे Red Robster bundle समेत कई धांसू आइटम

Free Fire में रिवॉर्ड क्लेम कैसे करें

स्टेप 1: सबसे पहले Free Fire Redeem Codes वेबसाइट

(http://reward.ff.garena.com/) पर जाएं।

स्टेप 2: अब आपको वहां दिखने वाले किसी एक ऑप्शन से अपने फ्री फायर अकाउंट में लॉगिन करना होगा। हमने नीचे लॉगिन के ऑप्शन बताए हैं।

Facebook

Google

VK

Twitter

Apple ID

Huawei ID

स्टेप 3: लॉगिन करने के बाद आपको वहां मौजूद बॉक्स में आजका रिडीम कोड डालना होगा और फिर Confirm बटन प्रेस करना होगा।

स्टेप 4: उसके बाद आपके सामने स्क्रीन पर रिवॉर्ड्स के नाम के साथ एक बॉक्स आएगा आपको उसमें Ok क्लिक करना होगा।

स्टेप 5: अब आप Free Fire खोलें और इन-गेम मेल सेक्शन में जाकर अपने रिवॉर्ड्स टोकन को कलेक्ट कर सकते हैं। उन टोकन की मदद से आप इन-गेम आइटम्स को रिवॉर्ड के तौर पर पा सकते हैं।