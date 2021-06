Free Fire Redeem Codes क्यों नहीं करते काम, जान लीजिए असली वजह

Free Fire मोबाइल गेम में बहुत सारे कैरेक्टर, वेपन स्किन्स, कपड़े, ऐक्सेसरी और इमोट मौजूद हैं। इनमें से कुछ आइटम सिर्फ देखने में तो अच्छे लगते ही हैं साथ में प्लेयर को स्टैट बूस्ट भी देते हैं। इन आइटम को फ्री में पाने का सबसे बढ़िया तरीका Redeem codes का है। 12 कैरेक्टर के इन कोड्स को डेवेलपर सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म या फिर गेम की लाइव स्ट्रीम के दौरान शेयर करते हैं। Also Read - Free Fire Redeem Codes 14 June: फ्री फायर के खास कोड देंगे फ्री लूट क्रेट, डाइमंड, एलीट पास और ढेरों स्किन

इन कोड्स को आप Garena Free Fire की रिवॉर्ड रिडेम्प्शन वेबसाइट reward.ff.garena.com पर रीडीम कर सकते हैं। मगर कई बार इन कोड को डालने पर यूजर के सामने error आ जाता है। हम यहां पर आपको बताएंगे कि Free Fire Redeem Codes कई बार काम क्यों नहीं करते और आपके सामने error message क्यों आता है।

ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि आपको कोई रेडीम कोड मिला और आप उसे इस्तेमाल करने के लिए फ्री फायर की वेबसाइट पर पहुंचे। मगर यहां पर आपको एक error message मिलता है:

“Failed to redeem. The redeem code is invalid or redeemed.”

Free Fire Redeem Codes असल में एक लिमिटेड टाइम के लिए काम करते हैं और कुछ कोड की रीडीम लिमिट होती है जिसके बाद वो काम करना बंद कर देते हैं। ऊपर लिखे हुआ मैसेज भी यही बताता है। इसका मतलब है, “यह कोड या तो गलत है या फिर पहले ही इस्तेमाल किया जा चुका है।”

इसके साथ ही कुछ कोड ऐसे भी होते हैं जो कुछ चुनिंदा सर्वर पर ही काम करते हैं। ग्लोबल कोड्स को तो आप दुनिया में चाहे जहां इस्तेमाल करें मगर Europe या Indonesia के रीडीम कोड को आप यूरोप या इंडोनेशिया में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी-कभी आपके सामने यह error message आता होगा:

“Failed to redeem. This code cannot be used in your region.”