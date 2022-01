Free Fire Redeem Codes Today (29 January): लूट क्रेट से वाउचर तक, आज मिलेंगे ढेरों फ्री इनाम

Free Fire Redeem Codes Today (29 January): फ्री फायर में ढेरों कैरेक्टर्स, पेट्स और गन स्किन्स मौजूद हैं, जो न सिर्फ आपके प्लेयर को दिखने में अच्छा बनाते हैं बल्कि गेम में आपके स्टैट को भी अच्छा बनाते हैं। इन्हें पाने के लिए आपको कभी डायमंड खर्च पड़ते हैं तो कभी इवेंट्स में हिस्सा लेकर इन्हें जीतना पड़ता है। मगर Free Fire Redeem Codes भी आपको ये आइटम फ्री में दिलवा सकते हैं। Also Read - BSNL Bharat Fibre Broadband के 7 प्लांस में मिलती है 300 Mbps स्पीड, मगर आपके लिए कौन है बेस्ट?

ये रिडीम कोड्स 12 कैरेक्टर के होते हैं, जिनमें अंग्रेजी के अल्फाबेट के साथ-साथ नंबर भी शामिल होते हैं। हम यहां पर आपको उन Free Fire Redeem Codes के बारे में बता रहे हैं, जो जनवरी में हमारे सामने आए हैं। इन्हें आप आज इस्तेमाल करके फ्री रिवॉर्ड पा सकते हैं।

Redeem code: WJZDJ8HQRJAK

Reward: 1x Diamond Royale Voucher

Server: यूरोप

Redeem code: 53M955JG4KTD

Reward: 2x Weapon Royale Voucher

Server: यूरोप

Redeem code – C7QJDSV9779Q

Reward – 1x MP40 New Year Weapon Loot Crate

Redeem Code: TUJ9Z4G8Y7D4

Rewards: 1x Infiltrated Red Treatment Sniper Weapon Loot Crate

Redeem Code: SSUPTVP3HV9X

Rewards: 1x Incubator Voucher

Redeem Code: UBB4UFUHBD9P

Rewards: 2x Weapon Royale Voucher

Redeem Code: UHEVKNBJCRFP

Rewards: 3x Infiltrated Red Treatment Sniper Weapon Loot Crate

Redeem Code: 7BTQH3ZX92AH

Rewards: 1x Skull Punker (AWM) Weapon Loot Crate

Redeem Code: DM7Z79JEA896

Rewards: 1x Diamond Royale Voucher

Redeem Code: 4PVBSRG9ETBF

Rewards: 3x Skull Punker (AWM) Weapon Loot Crate

Redeem code: 94UBT7YAGUHZ

Rewards: 2x Diamond Royale Voucher, 2x Weapon Royale Voucher, and 2x Incubator Voucher

Server: यूरोप

Redeem code: QCCQ6VVRK6HD

Rewards: M1014 Underground Howl Loot Crate

Server: यूरोप

Redeem Code: FFPLIWUWUNSH

Reward: Bonus 10 points

Server: इंडिया

Redeem Code: FFICJGW9NKYT

Reward: Pickup Truck – Fancy Ride, Custom Room Card, Mag-7 Executioner, FFIC Gold Token

Redeem Code: X99TK56XDJ4XM14

Reward: Killspark Shinobi gun skin, 3x Diamond Royale Voucher, Black Rose Rocker Bundle

Redeem Code: TDNDM4K2HSEP

Reward: Punishers Weapon Loot Crate

Redeem Code: FFPLWIEDUSNH

Reward: 10x Bonus Points

Server: इंडिया

Redeem Code: FFPLOJEUFHSI

Reward: Triple Captain power-up

Server: इंडिया

Redeem Code: WJ7AGANR8ASK

Reward: Giftbox Token

Server: सिंगापुर

Redeem Code: SFS29ERU9TDS

Reward: Musical Monkey

Server: सिंगापुर

Redeem Code: FF119MB3PFA5

Reward: Atlantic Warrior (Shoes) and Wasteland Roamer (Head)

Server: इंडोनेशिया

Redeem Code: FF10GCGXRNHY

Reward: Wasteland Surfboard, Pink Heaven Weapon Loot Crate

Redeem Code: FFPLWHSYDQQM

Reward: 1x Triple Captain (Power-up)

कैसे इस्तेमाल करना है Redeem Code

Free Fire Redeem Codes (29 January) को इस्तेमाल करने से पहले यह ध्यान रखें कि ये कोड्स एक लिमिटेड टाइम के लिए काम करते हैं। कुछ कोड्स पर रिडीम लिमिट होती है, जिसके पूरा होने के बाद ये काम करना बंद कर देते हैं। इसके साथ ही कुछ कोड्स सिर्फ कुछ चुनिंदा सर्वर पर ही चलते हैं। कोड्स को इस्तेमाल करने का तरीका आप नीचे देख सकते हैं:

सबसे पहले आपको फ्री फायर की रिवार्ड रिडेम्प्शन वेबसाइट reward.ff.garena.com पर जाना होगा।

यहां आपको अपने Facebook, VK, Google, Huawei ID, Apple ID या Twitter अकाउंट का इस्तेमाल कर के फ्री फायर अकाउंट में लॉगिन करना होगा।

अकाउंट लॉगिन करने के बाद आपको रिडीम कोड डालना होगा।

इसके बाद रिवार्ड्स आपके फ्री फायर वॉल्ट में जुड़ जाएंगे।

आप गेम को खोलकर इन्हें अपनी इंवेंटरी में जोड़ सकते हैं।

अगर आपके ट्राई करने तक ये Free Fire Redeem Codes काम करना बंद कर देते हैं तो आप निराश होने की जगह पर गेम में आज चलने वाले इवेंट्स में हिस्सा लेकर फ्री रेवॉर्ड जीत सकते हैं। इन इवेंट्स के बारे में आप नीचे देख सकते हैं।

Free Fire Free Rewards Today (29 January)

Get Her Support: आज गेम में आप फ्री में एक फीमेल कैरेक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। यह फ्री कैरेक्टर आपको गेम के Get Her Support इवेंट में मिलेगा। यहां बस आपको लॉगिन करके अपनी पसंद के कैरेक्टर सेलेक्ट करना होगा।

Play Time Reward: आज गेम में आप तीन आसान से मिशन पूरे करके फ्री में Universal Fragment, Detective Panda और Ruby Bride & Scarlet Groom Weapon Loot Crate फ्री में मिलेंगे। इन्हें पाने के लिए आपको गेम में लॉगिन करना होगा और 60 मिनट तक गेम खेलना होगा।

Suit Her Up: इस इवेंट में आपको मिशन पूरे करके She Token जमा करने होंगे, जिन्हें आप Ruthless Jinx Bundle और दूसरे बेहतरीन इनाम के लिए रिडीम कर सकते हैं।

Daily Login Reward: यह इवेंट अभी भी लाइव है। यहां बस आपको लॉगिन करने के बदले बेहतरीन कैरेक्टर बंडल ट्राई करने के लिए मिलेंगे।

Kungfu Tigers Top-Up: इस इवेंट में आपको 100, 300 और 500 डायमंड रिचार्ज करने पर फ्री रेवॉर्ड मिलेंगे। इनमें Ferocious Facepaint, SVD- Frozen Platinum और Kungfu Tigers जैसे रिवार्ड शामिल हैं।