Free Fire Reward 26 October: आज फ्री में पाएं गन स्किन और पेट समेत कई रिवॉर्ड

Free Fire Reward 26 October: फ्री फायर में प्लेयर्स के एक्पीरियंस को बेहतर बनाने के लिए कई सारे कॉस्मेटिक आइटम्स मिलते हैं। यह समय प्लेयर्स के लिए फ्री में धांसू गन स्किन समेत अन्य कई रिवॉर्ड पाने के लिए अच्छा है। वैसे तो गेम में मिलने वाले इन आइटम्स को इन-गेम करेंसी डायमंड से खरीद सकते हैं। हालांकि, इसके लिए गेमर्स को असली के पैसे खर्च करने पड़ते हैं। यही कारण है कि वे इन्हें पाने के अन्य तरीके अपनाते हैं। इन-गेम करेंसी के अलावा इन्हें इवेंट में फ्री में भी पा सकते हैं।

आज यानी 26 अक्टूबर को गेम में चल रहे इवेंट्स में प्लेयर्स को विभिन्न गन स्किन और रिवॉर्ड पाने का अवसर मिल रहा है। हमने यहां बताया है कि प्लेयर्स किस इवेंट से आज क्या रिवॉर्ड पा सकते हैं।

Free Fire Reward 26 October

Charge The Portal

Free Fire में Charge the Portal इवेंट चल रहा है। इसमें प्लेयर्स को एनर्जी पॉइंट पाने के लिए रोज मिलने वाले टास्क पूरे करने होंगे। उन्हें 3 रिवॉर्ड पाने के लिए तय सख्या में टोकन या पॉइंट इकट्ठा करने होंगे। One of the four gun skins – Portal के लिए 50 पॉइंट, One of the four Pets- Extra Charge अनलॉक करने के लिए 90 पॉइंट और One of the four Gun Skins- Super Charge के लिए 130 पॉइंट होने चाहिए।

इन्हें अनलॉक करने के बाद प्लयर्स 2 गन और 1 पेट के लिए दावा करने के योग्य होंगे। इस इवेंट में उपलब्ध गन Famas – Warrior’s Spirit, UMP – Art of War, M60 – Crimson Red और M4A1 – Flaming Skull हैं। वहीं, इसमें मिलने वाले पेट Detective Panda, Rockie, Shiba, Robo और Ottero हैं।

Diwali Top Up 2

गेम में 22 अक्टूबर से एक नया इवेंट Diwali Top Up 2 शुरू हुआ है और यह अभी कुछ दिनों तक चलेगा। अन्य इवेंट्स की तरह ही इसमें डायमंड खरीदकर कई रिवॉर्ड पा सकते हैं। इवेंट में 100 डायमंड खरीदने पर 3x Quadri Lava Weapon Loot Crate और 300 डायमंड खरीदने पर Katana – Sword of Honor फ्री में रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगा।

इनके अलावा फ्री फायर में जल्द ही और भी दिवाली इवेंट शुरू होने वाले हैं।