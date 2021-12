Free Fire में New Age इवेंट आने के बाद से प्लेयर्स को कई बेहतरीन रिवॉर्ड मिल रहे हैं। इस बैटल रॉयल गेम में कई इवेंट चल रहे हैं और आगे आने वाले समय में और भी इवेंट शुरू होने वाले हैं। डेवलपर Garena ने अपकमिंग इवेंट का टीजर रिलीज कर दिया है। इन इवेंट में प्लेयर को फ्री में गन स्किन आदि पाने का मौका मिल रहा है। Also Read - Free Fire के इंडियन सर्वर पर ओपन हो गई The Mystery Shop, पेट और कैरेक्टर पर मिल रहा 90% तक का डिस्काउंट

Free Fire Reward in Upcoming event

Free Fire में 27 दिसंबर से एक इवेंट शुरू होने वाला है। इसमें प्लेयर को हमेशा के लिए गन स्किन मिलेगी। प्लेयर्स के पास रिवॉर्ड को रिडीम करने के लिए 2 जनवरी, 2022 तक का समय होगा। हालांकि, उन्हें विशेष ब्लू फॉक्स स्टैच्यू टोकन पाने के लिए कुछ आसान एक्टिविटीज को पूरा करना होगा। Also Read - Free Fire में मिल रहा फ्री में Magic Cube पाने का मौका, जानें कैसे

प्लेयर्स 27 दिसंबर से टास्क पूरे करने की शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि, एक्सचेंज करने की सुविधा 1 जनवरी से ही उपलब्ध होगी। किस टास्क को पूरा करने पर क्या रिवॉर्ड मिलेगा, इसकी पूरी लिस्ट नीचे दी गई है। Also Read - Free Fire में Mr. Waggor के Pet Skin को मुफ्त पाने का एक शानदार मौका, सिर्फ इन 3 स्टेप्स को करें फॉलो

इवेंट में मिलेंगे ये रिवॉर्ड

Clash Squad मोड में एक मैच खेलने पर प्लेयर को 1x Blue Fox Statue, बैटल रॉयल मोड में एक मैच खेलने पर 1x Blue Fox Statue, 1000 डैमेज पर 1x Blue Fox Statue और दोस्तों के साथ एक मैच खेलने पर 1x Blue Fox Statue मिलेगा।

नीचे Blue Fox Statue की जगह मिलने वाले आइटम्स की लिस्ट दी गई है।

प्लेयर्स के पास M60 – Ice Blossoms के लिए 10x Blue Fox Statue, Pan – Snow Doom के लिए 8x Blue Fox Statue, Weapon Royale Voucher के लिए 3x Blue Fox Statue और Bonfire के लिए 1x Blue Fox Statue होने चाहिए।

Blue Fox Statue पाने और उन्हें एक्सचेंज करने का तरीका