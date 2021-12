Free Fire खेलने वाले प्लेयर्स के लिए रिवॉर्ड बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें उन्हें बिनी डायमंड खर्च किए एक से एक अच्छे आइटम मिल जाते हैं। डेवलपर ने हाल में कई नए कॉस्मेटिक आइटम गेम में ऐड किए हैं। इन्हें डायमंड यानी इन-गेन करेंसी से पाना आसान नहीं हैं क्योंकि वे सभी के लिए उपलब्ध नहीं हैं। Also Read - Free Fire Redeem Code for 23 December: ट्राई करें लेटेस्ट कोड, मिलेगा Winterland Snowboard

गेम में आए इवेंट में कुछ स्पेसिफिक टास्क को पूरा करने के बाद ही इन आइटम्स को पाया जा सकता है। इस आर्टिकल में हमने फ्री फायर इंडियन सर्वर में मिल रहे फ्री रिवॉर्ड के बारे बताया है। यहां से इंडियन सर्वर के प्लेयर्स गेम में मिल रहे धांसू रिवॉर्ड और उन्हें पाने का तरीका जान सकते हैं।

Free Fire Reward For Indian Server

New Age

गेम में New Age इवेंट चल रहा है। इसमें प्लेयर्स को New Age Coins पाने के लिए कुछ जरूरी टास्क को पूरा करना होगा। कॉइंस पाने के बाद गेमर्स एक्सचेंज स्टोरे से उन्हें एक्सचेंज कर कई आइटम के लिए क्लैम कर सकते हैं। New Age Coins के बदले प्लेयर्स आउटफिट बंडल, स्किन और अन्य रिवॉर्ड पा सकते हैं। इसके लिए इस इवेंट में 25 दिसंबर के लिए लॉगइन रिवॉर्ड Jungle Skull Backpack है। साथ ही इसमें Leaderboard रिवॉर्ड भी मिल रहा है। कॉइंस को एक्सचेंज करने का तरीका जानने के लिए यहां क्लिक करें।

Rising Day Top Up

Rising Day Top Up इवेंट गेम में 27 दिसंबर तक चलेगा। इसमें प्लेयर्स को 2 धमाकेदार रिवॉर्ड Katana skin और एक gloo wall स्किन Angel with Horns पाने का मौका मिल रहा है।

प्लेयर Katana Skin को इस इवेंट में पाने के लिए 200 डायमंड और ग्लू वॉल स्किन पाने के लिए 500 डायमंड खरीदने पड़ेंगे।

Login Till Rising Day

इस इवेंट में रिवॉर्ड पाने के लिए प्लेयर को Free Fire में रोज साइन इन करना होगा। यह गेम में 23 दिसंबर से शुरू हो गया है और 27 दिसंबर तक चलेगा। यदि गेमर्स पहले 2 दिन लॉग इन करते हैं तो वे 5x New Age Coins के लिए क्लैम कर सकते हैं। रिवॉर्ड की पूरी लिस्ट नीचे देखें।

पहले दिन लॉग इन करने पर 1x Pet Food

दूसरे दिन लॉग इन करने पर 5x New Age Coins

तीसरे दिन लॉग इन पर Snow Slicer

चौथे दिन लॉग इन करने पर 2x Incubator Voucher

Play Till the Rising Day

इस इवेंट में प्लेयर को स्पेसिफिक टास्क पूरे करने होंगे। इसके बाद वे रिवॉर्ड के लिए क्लैम कर सकते हैं। इस इवेंट में उन्हें Winter Basher स्किन और 500x Universal Fragments समेत कई रिवॉर्ड मिल रहे हैं।

4 दिन लॉग इन करने पर 3x Leg Pockets, 30 दुश्मनों को मारने पर 500x Universal Fragments, 10 मैच खेलने पर 3x Bounty Tokens और 8 Booyah पर Winter Basher मिल रहा है। इन सभी इवेंट के अलावा आने वाले दिनों में इस लोकप्रिय बैटल रॉयल गेम में कई इवेंट आने वाले हैं।