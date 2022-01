Free Fire Reward Today (18 January): Garena Free Fire में प्लेयर्स के पास एक से एक अच्छे आइटम पाने का मौका होता है, इनसे प्लेयर्स को गेम जीतने में मदद मिलती है। इन कॉस्मेटिक आइटम को पाने का सबसे आसानी तरीका गेम में पेश किए जाने वाले इवेंट हैं। गेम के डेवलपर समय-समय पर तरह-तरह के इवेंट लाते रहते हैं। इनमें रिवॉर्ड के तौर पर विभिन्न आइटम दिए जाते हैं। Also Read - Free Fire Redeem Codes January 18: आज मिलेगी फ्री M1014 Underground Howl Loot Crate

अभी इस लोकप्रिय बैटल रॉयल गेम में कई सारे इवेंट रहे हैं। इनके जरिए प्लेयर्स एक से एक धांसू आइटम पा सकते हैं, जिसमें Gloo Wall स्किन भी शामिल है। अगर आप भी रिवॉर्ड पाना चाहते हैं तो यह आर्टिकल पढ़ें। यहां पर आज गेम में मिलने वाले रिवॉर्ड (Free Fire Reward Today) बताए गए हैं। साथ ही उन्हें पाने का तरीका भी बताया गया है।

Free Fire Reward Today (18 January)

गेम में अभी चल रहे कुछ इवेंट्स के जरिए प्लेयर्स आज ग्लू वॉल स्किन, न्यू ईयर 2022 टोकन, लूट क्रेट और वाउचर समेत कई रिवॉर्ड पा सकते हैं।

ऐसे पाएं आज ग्लू वॉल स्किन

गेम में इस समय SpaceSpeaker Top-Up II इवेंट चल रहा है। इवेंट 21 जनवरी को खत्म हो जाएगा। इस टॉप अप इवेंट में पेन स्किन और ग्लू वॉल स्किन रिवॉर्ड के तौर पर मिल रही हैं। इन्हें पाने के लिए गेमर्स को 100 और 300 डायमंड खरीदने होंगे।

इस तरह मिल रहे New Year 2022 टोकन

Free Fire के Welcome the New Year इवेंट में प्लेयर्स को कुछ टास्क पूरे करने होंगे। टास्क पूरा करने पर प्लेयर्स को न्यू ईयर 2022 टोकन रिवॉर्ड के तौर पर मिलेंगे। इन्हें गेम में दिए गए एक्सचेंज न्यू ईयर सेक्शन में जाकर एक्सचेंज करके गेमर्स अपने पसंद का कोई भी आइटम पा सकते हैं। इसके जरिए वे लूट क्रेट ले सकते हैं। बता दें कि यह इवेंट केवल 18 जनवरी तक चलेगा।

ऐसे पा सकते हैं 3 अलग-अलग रिवॉर्ड

Bomb Squad एक अलग तरह का गेम मोड है। इसमें हमलावर और रक्षक शामिल हैं। इस गेम मोड में हमलावर को बमों की साइट पर बम लगाने होते हैं। वहीं, रक्षक को उन्हें रोकना चाहिए या फिर लगे हुए बम को डिफ्यूज करना होता है। इस गेम मोड में कुछ संख्या में मैच खेलने के बाद गेमर्स को तीन अलग-अलग रिवॉर्ड दिए जाते हैं। यह गेम मोड भी 18 जनवरी तक उपलब्ध है।

सिर्फ लॉग इन करके पा सकते हैं रिवॉर्ड

प्लेयर्स Garena Free Fire में लॉग इन करके भी कई धमाकेदार रिवॉर्ड पा सकते हैं। इसके लिए उन्हें केवल लॉग इन करना होगा। इस लॉग इन इवेंट में प्लेयर्स को लूट क्रेट, वाउचर और फ्रैगमेंट समेत कई रिवॉर्ड मिल रहे हैं।