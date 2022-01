Free Fire Reward Today (25 January): फ्री फायर रिवॉर्ड प्लेयर्स के लिए बहुत जरूरी है। इन-गेन शॉप से आइटम खरीदने के लिए प्लेयर्स को डायमंड खर्च करने पड़ते हैं। वहीं, इवेंट के जरिए प्लेयर्स फ्री में रिवॉर्ड के तौर पर कई आइटम पा लेते हैं। इस समय इस लोकप्रिय बैटल रॉयल गेम में एक से एक अच्छे इवेंट चल रहे हैं, जिसमें प्लेयर्स को शानदार रिवॉर्ड पाने का मौका मिल रहा है। Also Read - Garena Free Fire में शुरू हुआ एक नया इवेंट, बंडल और एलीट पास समेत सस्ते में मिल रहे कई आइटम

इस आर्टिकल में हमने आज मिल रहे फ्री फायर रिवॉर्ड (Free Fire Reward for 25 January) के बारे में बताया है। प्लेयर्स यहां बताए गए कई तरीके से Free Fire Free Reward पा सकते हैं।

Free Fire Reward Today (25 January) पाने के कई तरीके

आज डायमंड खरीदकर पाएं फ्री रिवॉर्ड

गेम में Demi Wings Top-Up इवेंट चल रहा है। इसमें प्लेयर्स द्वारा एक तय संख्या में डायमंड खरीदने पर रिवॉर्ड के तौर पर बैकपैक स्किन और लूट बॉक्स मिलेगा। 100 डायमंड खरीदकर आज प्लेयर्स फ्री में Burning Flap Loot Box पा सकते हैं। 300 डायमंड खरीदने पर लोगों को Demi Wings Backpack Skin मिलेगी।

इस इवेंट में मिल रहे कई आइटम

Free Fire OB32 Update के बाद गेम में क्रिएटिव मोड आया है। इसके साथ गेम में एक नया इवेंट ऐड हुआ है। इस इवेंट में कुछ तय संख्या में मैच खेलकर रिवॉर्ड पा सकते हैं। 1 मैच खेलने के लिए 1x Weapon Royale Voucher, 5 मैच खेलने के लिए 2x Diamond Royale Vouchers और 10 मैच खेलने पर 3x Midnight Mafia Weapon Loot Crate मिलेगा।

फीमेल कैरेक्टर पाने का तरीका

Gather for Party इवेंट Free Fire में पिछले कुछ दिनों पहले शुरू हो गया था। यह 26 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान प्लेयर्स मैच खेलकर फीमेल कैरेक्टर पा सकते हैं। साथ ही कुछ मिशन करके गेमर्स वेपन रॉयाल वाउचर भी पा सकते हैं।

ऐसे पाएं टोकन

प्लेयर्स Suit Her Up इवेंट में शामिल होकर कुछ मिशन को पूरा करने के बाद SHE Token पा सकते हैं। इन टोकन को एक्सचेंज करके प्लेयर्स अपना पसंदीदा आइटम ले सकते हैं। रिवॉर्ड की लिस्ट में Ruthless Jinx Bundle, Universal Fragments और Weapon Royale Voucher शामिल है। हालांकि, ध्यान रखें कि अभी केवल टोकन लेने का प्रोसेस शुरू हुआ है। एक्सेचेंज करने की प्रक्रिया अभी चालू नहीं है।