Free Fire में समय-समय पर कई इवेंट आते रहते हैं। इनमें प्लेयर्स को ढे़रों रिवॉर्ड मिलते हैं। अभी इस लोकप्रिय बैटल रॉयल गेम में भारतीय सर्वर के लिए कई इवेंट्स चल रहे हैं। इन इवेंट में प्लेयर्स को AWM- Duke Swallowtail के साथ-साथ कई सारे आइटम्स पाने का मौका मिल रह है, जिनको इन गेम शॉप से भी खरीदा जा सकता है।

हालांकि, इसके लिए उन्हें डायमंड खर्च करने पड़ते हैं। बता दें कि डायमंड्स इन-गेम करेंसी है। इसे असली के पैसे खर्च करके खरीदा जाता है। इस कारण प्लेयर्स डायमंड खर्च नहीं करना चाहते हैं और इवेंट का इंतजार करते हैं ताकि वे फ्री में रिवॉर्ड पा सकें। यहां हमने इवेंट के जरिए फ्री में आइटम्स पाने का तरीका बताया है।

Free Fire में आज ऐसे पाएं शानदार रिवॉर्ड

गेमर्स को अलग-अलग इवेंट में अलग-अलग रिवॉर्ड मिल रहे हैं। इन आइटम्स को पाने के लिए उन्हें कई सारे टास्क पूरे करने होंगे।

Free Fire Max Celebration Reward

Free Fire Max रिलीज का जश्न मनाने के लिए गेम में एक इवेंट की शुरुआत हुई है। यह इवेंट प्लेयर्स को AWM- Duke Swallowtail समेत कई शानदार रिवॉर्ड का 14 दिन का ट्रायल दे रहा है। इसके लिए प्लेयर्स को डेवलपर द्वारा निर्धारित किए गए कुछ स्पेशल टास्क पूरे करने होंगे।

अपने दोस्तों के साथ एक मैच खेलने पर प्लेयर्स को 1x Room CardPlay और 3 मैच खेलने पर 2X Weapon Royal Voucher मिलेंगे। वहीं, 10 दुश्मनों को गेम से बाहर करने पर 3x Hurricane Delivery Weapon Loot Crate और एक Booyah पाने पर 14 दिन के लिए AWE Duke Swallowtail रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगा। टास्क पूरा करने के बाद प्लेयर्स को रिवॉर्ड के पास एक क्लैम बटन दिखाई देगा। वे उस पर क्लिक करके रिवॉर्ड पा सकते हैं।

Sensei Tig Top Up Event

गेम में पिछले कुछ दिनों से Sensei Tig Top Up इवेंट भी चल रहा है और यह 28 सितंबर कर चलेगा। सभी टॉप-अप इवेंट की तरह प्लेयर्स इसमें भी रिवॉर्ड पाने के लिए डायमंड खरीद सकते हैं। Sensei Tig Pet रिवॉर्ड पाने के लिए प्लेयर्स को 100 डायमंड खरीदने पड़ेंगे। Pet Skin: Ice Sensei Tig के लिए उन्हें 300 डायमंड, Pet Skin: Fire Sensei Tig and Show off (pet actionet Skin) के लिए गेमर्स 500 डायमंड खरीदने पड़ेंगे।