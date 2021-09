Free Fire के डेवलपर्स इवेंट्स के मामले में कभी पीछे नहीं रहते। इन सभी इवेंट्स को बैटल रॉयल गेम्स में जोड़ा जाता है और इनसे यूजर्स को बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। इसके अलावा प्लेयर्स को Free Fire के बहुत सारे इन-गेम आइटम्स पर अच्छा-खासा डिस्काउंट भी मिलता है। Also Read - Free Fire Redeem Code 25 September 2021: इस कोड से मिलेगा Water Elemental Weapon Loot Crate, धमाकेदार है इसकी डैमेज रेंज

इस वजह से प्लेयर्स हमेशा इस इंतजार में रहते हैं कि कब गरेना एक नए इवेंट की शुरुआत करेगा और उसमें क्या-क्या रिवॉर्ड्स मिलेंगे और किन आइटम्स पर डिस्काउंट मिलेगा। इस गेम के कुछ इन गेम आइटम्स जैसे Gun Skins, Bundles समेत काफी कुछ अभी भी ऑफर पर उपलब्ध हैं। आइए हम आपको इनके बारे में बताते हैं। Also Read - Free Fire India Championship 2021: लीग स्टेज में चौथे दिन का पूरा हाल, 26 Kills के साथ टॉप पर रही Blind Esports

Sensei Tig को आखिरकार फ्री फायर के इंडियन सर्वर पर एड कर दिया गया है। इसे एक नए टॉप-अप इवेंट के जरिए जोड़ा गया है, जिसकी शुरुआत 22 सितंबर को हुई है और 28 सितंबर तक चलेगी। यूजर्स को पेट और बाकी रिवॉर्ड्स को मुफ्त में पाने के लिए एक निश्चित अमाउंट में डायमंड्स खरीदने होंगे। Also Read - Free Fire OB30 Update के साथ आएंगे ये Characters, Pet, Weapons और कई खास फीचर्स

टॉप-अप इवेंट की डिटेल्स

Sensei Tig के लिए प्लेयर्स को 100 डायमंड्स को खरीदने होंगे।

Pet Skin: Ice Sensei Tig पाने के लिए प्लेयर्स को 300 डायमंड्स खरीदने होंगे।

Pet Skin: Fire Sensei Tig के लिए प्लेयर्स को 500 डायमंड्स खरीदने होंगे।

Moco Jump

Moco Jump में प्लेयर्स को एक मिनिगेम खेलना होता है, जिसमें उन्हें बाधाओं को चकमा देना होता है और अंक जमा करने होते हैं। उन्हें दो अलग-अलग मोड की पेशकश की जाती है – Origin and Virus Invade (हर रन पर 1.7x बोनस प्वाउंट) मोको जंप इवेंट का मेन रिवॉर्ड ग्लो ड्रोन बैकपैक है। सभी रिवॉर्ड्स पाने के लिए, यूजर्स को टोटल 12,000 प्वाउंट जमा करने होंगे।

Coder’s Crib

Coder’s Crib की शुरुआत 10 सितंबर को हुई थी और खत्म कल यानी 26 सितंबर को होगा। इवेंट के दौरान यूजर्स को Coder Cube C1 टोकन के साथ Pew Pew Pew मिनिगेम खेल M Coins कलेक्ट करना पड़ता है। इसके बाद प्लेयर्स Horizon Store से Cosmic Teleportia Bundle और Cyber Falco pet skin जैसे कई रिवॉर्ड्स को क्लेम कर सकते हैं।

Max is Here

इसके अलावा फ्री फायर में Max is Here नाम का एक भी इवेंट चल रहा है, जिसमें यूजर्स को कई रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। Max is Here event की शुरुआत 25 सितंबर 2021 को होगी और 27 सितंबर 2021 तक चलेगी। यूजर्स को रिवॉर्ड्स पाने के लिए नीचे दिए गए मिशन्स को पूरा करना होगा।