फ्री फायर में आज जीत सकते हैं कई धांसू रिवॉर्ड, जानें कैसे करें क्लेम?

Garena Free Fire में इस समय तीन तरह के इवेंट आयोजित किए जा रहे हैं। इन तीनों इवेंट में भाग लेकर प्लेयर के पास कई अच्छे रिवॉर्ड जीतने का मौका है। प्लेयर्स Free Fire के चल रहे इन इवेंट में Frozen Flame Punch, Unique sky wing स्किन समेत कई रिवॉर्ड फ्री में जीत सकते हैं। ये इवेंट 4 जनवरी तक आयोजित किए जाएंगे। हालांकि, इनमें से कुछ इवेंट 31 दिसंबर को खत्म हो रहे हैं। आइए, जानते हैं इन इवेंट्स और मिलने वाले रिवॉर्ड्स के बारे में। Also Read - Free Fire Elite Pass करें प्री-ऑर्डर, ऐसे मिलेगा एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड

फ्री फायर (Free Fire) के इस फेडेड व्हील इवेंट में प्लेयर के पास Gingerbreak man बंडल जीतने का मौका है। यह इवेंट 27 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी के बीच आयोजित की जा रही है। इसमें प्लेयर 2-in-1 स्लेज बंडल भी जीत सकते हैं। प्लेयर को इस इवेंट में भाग लेने के लिए व्हील को स्पिन करना होगा। व्हील स्पिन करने के बाद प्लेयर को रिवॉर्ड के तौर पर आज यूनिक स्काई विंग स्किन (Unique Sky wing Skin) और स्पेशल अराइवल एनिमेशन गुडिज टाइम्स भी रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगा। Also Read - Free Fire Diamonds टॉप-अप पर मिल रहा धांसू कैरेक्टर फ्री, जानिए पाने का तरीका

At long last, the wait is over. The Winterland Sledge makes its appearance in the Faded Wheel today! Also Read - Garena Free Fire में शुरू हुआ Nairi Top Up Event, फ्री में कैरेक्टर समेत पाएं कई शानदार रिवॉर्ड

🎁 Unique sky wing skin

🎁 Comes with a special arrival animation “Goodies Times”

Spin now for a chance to win this sky wing bundle!#FreeFire #FreeFireNewAge #NewAge #Booyah pic.twitter.com/F1oMwe83Aa

— Free Fire India Official (@IndiaFreeFire) December 27, 2021