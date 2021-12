Free Fire Rising Day इवेंट हुआ शुरू, Angel With Horns Gloowall समेत कई धांसू रिवॉर्ड जीतने का मौका

Free Fire के लिए नया Rising Day Event शुरू हुआ है। इस इवेंट में डायमंड टॉप-अप कराने पर कई एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड मिलेंगे। इसके अलावा Free Fire के लिए फिलहाल एक और स्पिन व्हील इवेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्लेयर के पास Midnight Oni जीतने का मौका है। Free Fire India ने अपने ट्विटर हैंडल से इन दोनों इवेंट के बारे में जानकारी शेयर की है। Also Read - Free Fire Redeem Code of Today (24th December): इस रिडीम कोड को ऐसे क्लेम करें और पाएं एक धांसू Cosmic Bounty Hunter

गेम डेवलपर गेमर्स को इस बैटल रॉयल गेम में बनाए रखने के लिए समय-समय पर इस तरह के इवेंट आयोजित करता रहता है। इन इवेंट में प्लेयर के पास कई तरह के एक्सक्लूसिव आइटम जीतने का मौका मिलता है। आइए, जानते हैं फ्री फायर के इन इवेंट और मिलने वाले आइटम के बारे में।

Free Fire का यह टॉप-अप इवेंट 23 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर के बीच आयोजित किया जा रहा है। Free Fire India के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शेयर किए गए पोस्ट के मुताबिक, 500 डायमंड टॉप-अप कराने पर प्लेयर को Angel With Horns Gloowall एक्सक्लूसिव आइटम मिलेगा। वहीं, 200 डायमंड टॉप-अप कराने पर Snow Doom Katana दिया जाएगा।

It’s time to rise from the ashes as a Falcon and dominate the battlefield! The Rising Day Top Up is here!🔥

💥 Top Up 500 Diamonds for Angel With Horns Gloowall

💥 Top Up 200 Diamonds for Snow Doom Katana #FreeFire #IndiaKaBattleRoyale #Booyah pic.twitter.com/oxw8BWPKGV

— Free Fire India Official (@IndiaFreeFire) December 23, 2021