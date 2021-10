Free Fire Season 42 Elite Pass: प्री-ऑर्डर, कीमत, लीक्ड रिवॉर्ड समेत जानें सब कुछ

Free Fire का Elite Pass प्लेयर्स को कॉस्ट्यूम, स्किन समेत कई यूनीक प्रोडक्ट्स का एक्सेस देता है। इस टियर बेस्ड रिवॉर्ड सिस्टम में यूजर्स को डेली और वीकली मिशन पूरे करने होते हैं। हर महीने डेवलपर्स एक नया पास जारी करते हैं, जिसमें नए रिवॉर्ड्स मिलते हैं। Also Read - Free Fire का V-Badge क्यों है इतना रेयर? जानें इसके फायदे और इसे पाने का एकमात्र तरीका

फ्री फायर में नया Elite Pass Season 42 जुड़ने वाला है। इस नए पास की थीम होगी– Inferno Rage। इसके प्री-ऑर्डर शुरू हो गए हैं। गरेना ने अभी नए सीजन के एलीट पास के रिवॉर्ड की लिस्ट नहीं शेयर की है मगर यह लीक हो गई है। आइए इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं।

Elite Pass Season 42 रिलीज डेट, कीमत, प्री-ऑर्डर

फ्री फायर का मौजूदा Elite Pass Season 41 आज खत्म हो जाएगा। पिछले सभी पास की तरह नए सीजन 42 का एलिट पास नया महीना शुरू होने के साथ आएगा।

हर बार की तरह इस बार भी Free Fire में प्लेयर्स को एलीट पास के दो वर्जन में से एक को सेलेक्ट करने का मौका मिलेगा। Elite Pass की कीमत 499 डायमंड होगी और Elite Pass Bundle की कीमत 999 डायमंड होगी।

Free Fire Elite Pass Season 42 1 अक्टूबर 2021 को जारी होगा। इसके प्री-ऑर्डर शुरू हो गए हैं। प्री-ऑर्डर करने वाले प्लेयर्स को फ्री MP5 – Beastly Wrath गन स्किन मिलेगी।

प्री-ऑर्डर करने के लिएआपको अपने फोन में फ्री फायर गेम को लॉन्च करना होगा। इसके बाद आपको लॉबी स्क्रीन पर नजर आने वाले Elite Pass आइकन पर क्लिक करना होगा। अब आपको अपग्रेड बटन के पास मौजूद प्री-ऑर्डर बटन को दबाना होगा, जिसके बाद आपके सामने एक नई विंडो खुलकर आ जाएगी। अब आप यहां पर डायमंड खर्च करके Elite Pass Season 42 को प्री-ऑर्डर कर सकते हैं।

Free Fire Elite Pass Season 42 leaked rewards

यूट्यूब चैनल One For All Gaming ने Elite Pass Season 42 में मिलने वाले रिवॉर्ड के बारे में बताया है। इसके मुताबिक नए पास में मिलने वाले रिवॉर्ड में शामिल होगा:

Burning Horns Bundle

Beastly Wrath Skyboard

Beastly Wrath Loot Bundle

Beastly Wrath

Flaring Beat Bundle

इससे पहले Free Fire World नाम के एक यूट्यूब चैनल ने भी नए Elite Pass Season 42 के रिवॉर्ड लिस्ट लीक की थी। ये दोनों लिस्ट एक जैसी हैं, जिससे इनके सही होने के चांस ज्यादा लग रहे हैं।