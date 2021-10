Free Fire अपने बहुत सारे स्पेशल इन-गेम आइटम्स के लिए फेमस है। इस गेम में कैरेक्टर्स, पेट्स, इमोट्स का बड़ा रोल रहता है। गरेना अपने यूजर्स को आकर्षित करने के लिए हमेशा कुछ नए इवेंट्स का आयोजन करता रहता है, ताकि यूजर्स को मुफ्त में इन-गेम आइटम्स को पाने का मौका मिलता रहे। Also Read - Free Fire Redeem Codes For Today: आज मिलेंगे कई एक्सक्लूसिव आइटम, जानें कैसे करें क्लेम?

Free Fire में इस बार Chaos Attack इवेंट की शुरुआत हुई है। इस इवेंट की शुरुआत 16 अक्टूबर से हुई है और यह 24 अक्टूबर तक चलेगा। इस इवेंट में प्लेयर्स Venom Motorbike Skin को रिवॉर्ड के तौर पर मुफ्त में पा सकते हैं। आइए हम आपको सबसे पहले Chaos Attack Event को एक्सेस करने का तरीका बताते हैं। Also Read - Free Fire Diwali login इवेंट, 6 दिन लॉगिन करने पर मिलेंगे 6 धांसू रिवॉर्ड्स, यहां जानें रिडीम करने का तरीका

Chaos Attack Event को एक्सेस कैसे करें

स्टेप 1: FF x Venom इवेंट टैब को खेलें और Chaos Attack के अंदर जाकर Go to बटन पर क्लिक करें। Also Read - Free Fire में October 2021 में कैसे मिलेंगे फ्री डायमंड? जानें सभी तरीके

स्टेप 2: अब यहां पर प्लेयर्स को बुलेट करंसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसके बाद यूजर्स को Venom Motorbike मुफ्त में मिल सकता है। आइए अब हम आपको बुलेट करंसी को पाने का तरीका बताते हैं।

इस इवेंट में यूजर्स को एक स्पेशल Bullet Currency कलेक्ट करना पड़ेगा, जिसे डेली या वीकली टास्क को पूरा करके और अपने दोस्तों को इनवाइट करके पाया जा सकता है।

डेली टास्क

ध्यान रखें कि हर रोज 4:00 टास्क को रिफ्रेश किया जाता है।

एक गेम खेलने पर 8 बुलेट करंसी

5 गेम खेलने पर 14 बुलेट करंसी

फ्रेंड के साथ एक गेम खेलने पर 3x Gold Royale Voucher

लॉगिन करने पर 4 बुलेट करंसी

वीकली टास्क

30 लोगों को Kill करने पर 15 बुलेट करंसी

15 गेम्स खेलने पर 15 बुलेट करंसी

100 मिनट से ज्यादा गेम खेलने पर 15 बुलेट करंसी

5 दिन लॉगिन करने पर 15 बुलेट करंसी

7 दिन लॉगिन करने पर 1x Weapon Royale Voucher

Booyah को 3 टाइम्स पाने पर 3x Aqua Scar Box

फ्रेंड्स के साथ 8 गेम्स खेलने पर 15 बुलेट कंरसी

फ्रेंड्स को इनवाइट करके पाएं

डेली और वीकली टास्क को पूरा करने के अलावा आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करके भी बुलेट कंरसी को पा सकते हैं। प्लेयर्स रोज 3 दोस्तों को इनवाइट कर सकते हैं और हरेक फ्रेंड को इनवाइट करने पर 3 बुलेट कंरसी का फायदा होता है।

Venom Motorbike को पाने का तरीका

प्लेयर्स इन टोकन्स का इस्तेमाल बॉस को अटैक करने के लिए कर सकते हैं। अटैक स्टेक से नुकसान होगा। एचपी के 0 पर पहुंचने के बाद, बॉस पीछे हट जाएगा। इसके अलावा प्लेयर्स के पास खास रिवॉर्ड्स के सेट को पाने का एक मौका भी रहेगा। प्लेयर्स को लेवल 4 बॉस को हराने तक इस कोशिश को जारी रखना चाहिए।

Chaos Attack event में ग्रैब के लिए रिवॉर्ड्स कुछ इस प्रकार है:

Attacks Rewards

लेवल 1

1x Pet Food

1x Gold Royale Voucher

1x Random Loadout Loot Crate

लेवल 2

2x Random Loadout Loot Crate

2x Gold Royale Voucher

1x Weapon Royale Voucher

लेवल 3

3x Random Loadout Loot Crate

3x Gold Royale Voucher

1x Diamond Royale Voucher

लेवल 4