Free Fire में यूजर्स के लिए बहुत सारे इन-गेम आइटम्स मौजूद रहते हैं, जिसे इन-गेम मनी यानी डायमंड्स को खर्च करके खरीदा जा सकता है। हालांकि इनमें से कुछ आइटम्स में ज्यादा डायमंड्स खर्च करने होते हैं औऱ उतने डायमंड्स ना होने पर यूजर्स को रियल मनी खर्च करनी पड़ती है। ऐसे में प्लेयर्स कई इन-गेम आइटम्स को नहीं खरीद पाते हैं।

गेमर्स की इस प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए गरेना ने फ्री फायर कॉस्मेटिक्स आइटम्स पर भारी छूट देने का फैसला किया है, ताकि गेमर्स सस्ते रेट में इन आइटम्स को खरीद सकें। Free Fire के एक लेटेस्ट इवेंट का नाम Super Match है। इसमें प्लेयर्स को कम रेट में इन-गेम आइटम्स खरीदने का मौका मिलेगा। यह इवेंट शुरू हो चुका है और 29 सितंबर तक चलेगा।

जो प्लेयर्स फ्री फायर के इस इवेंट में पार्टिशिपेट करना चाहते हैं वो नीचे दिए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।

Think you got Lady Luck on your side? 🍀 Draw a discount to purchase items for cheap in the Super Match event.

The Super Match event will end on the 29th of September. ⏳#FreeFire #IndiaKaBattleRoyale #Booyah pic.twitter.com/N1aMy2JcQn

— Free Fire India Official (@IndiaFreeFire) September 23, 2021