Free Fire Tech Guru टॉप-अप इवेंट, जानिए कैसे मिलेंगे लीजेंडरी रिवॉर्ड्स

फ्री फायर में इवेंट्स न सिर्फ गेम में एक्साइटमेंट को बढ़ाते हैं, बल्कि प्लेयर्स को कई दिनों के लिए इंगेज रखते हैं। इन इवेंट्स में प्लेयर्स को कई सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। डेवलपर्स ने हाल में ही Moco: Rebirth इवेंट को शुरू किया है, जिसमें Moco कैरेक्टर को कुछ हफ्ते पहले इंड्रोड्यूस किया है। इस इवेंट का पीक डे सेलिब्रेशन 18 सितंबर को होगा। 8 सितंबर को McLaren top up इवेंट के पूरा होने के बाद Tech Guru Top Up इवेंट की शुरुआत आज यानी 15 सितंबर से हो रही है। Also Read - Garena Free Fire Moco Rebirth Event: मिलेंगे ये धांसू रिवॉर्ड, पीक डे पर फ्री में जीतें कई आइटम

Free Fire Tech Guru Top up रिवॉर्ड

Tech Guru top up इवेंट 15 सितंबर से शुरू होगा, जिसमें गेमर्स को लेजेंडरी आइटम पाने का मौका मिलेगा। यह इवेंट 21 सितंबर तक चलेगा। आइए जानते हैं इस इवेंट में मिलने वाले रिवॉर्ड्स और खर्च होने वाले डायमंड का पूरा ब्योरा। Moco Month Backpack के लिए 100 डायमंड खर्च करने होंगे, जबकि Gloo Wall – Glo Technica के लिए प्लेयर्स को 500 डायमंड खर्च करने होंगे। फ्री फायर के टॉप-अप इवेंट के कई रिवॉर्ड्स शुरुआत में फ्री होते हैं। आइए जानते हैं टॉप-अप इवेंट्स के जरिए आप रिवॉर्ड कैसे पा सकते हैं। Also Read - Free Fire में पैसिव एबिलिटी वाले 5 सबसे सस्ते कैरेक्टर, जानें इनकी खासियत

प्लेयर्स को Tech Guru top up इवेंट में Moco Month Backpack और Gloo wall — Glo Technica रिवॉर्ड्स को पाने के लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे। Also Read - Free Fire में कैसे मिलेगी Burning Heart crossbow स्किन, जो बढ़ाएगी आपकी ताकत

फ्री फायर में यूजर्स को टॉप-अप के लिए एक निश्चित संख्या में डायमंड की जरूरत होगी।

अगले स्टेप में यूजर्स को इवेंट सेक्शन में जाना होगा, जो आपको स्क्रीन की दाईं ओर मिलेगा।

इसके बाद प्लेयर्स को Moco: Rebirth के तहत आने वाले Tech Guru top up ऑप्शन पर जाना होगा और फिर आइटम्स के साथ नजर आ रहे क्लेम बटन पर क्लिक करना होगा। गेमर्स ग्लू वॉल और बैकपैक स्किन को कलेक्शन सेक्शन से हासिल कर सकते हैं। बता दें कि फ्री फायर में डायमंड इन-गेम करेंसी है, जिसे प्लेयर्स असली पैसे खर्च करके हासिल कर सकते हैं।