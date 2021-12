Free Fire खेलने वालों के बीच The Mystery Shop काफी लोकप्रिय है। यह उन प्लेयर्स को आइटम खरीदने की सुविधा देता है, जिनके पास पर्याप्त डायमंड यानी इन-गेम करेंसी नहीं होते हैं। गेमर्स को इन-गेम स्टोर से आइटम खरीदने के लिए अधिक डायमंड खर्च करने होते हैं। वहीं, The Mystery Shop उन्हें कम डायमंड में आइटम पाने का मौका देती है। Also Read - Free Fire में मिल रहा फ्री में Magic Cube पाने का मौका, जानें कैसे

लंबे इंतजार के बाद यह गेम में इंडियन सर्वर के लिए खुल गई है। प्लेयर्स इससे छूट में आइटम पा सकते हैं। इसके लिए गेमर्स कई दिनों से डायमंड इक्ठ्ठे कर रहे थे क्योंकि कई दिनों पहले ही इसके ओपन होने की खबरें आ गई थी। आइये, Free Fire The Mystery Shop के बंद होने का समय और इसमें मिल रहे रिवॉर्ड के बारे में जानते हैं।

Free Fire The Mystery Shop Details

The Mystery Shop गेम में इंडियन सर्वर के लिए 25 दिसंबर से ओपन हो गई है और प्लेयर्स डिस्काउं के साथ कई आइटम पा सकते हैं। यह गेम में 31 दिसंबर तक उपलब्ध रहेगी। इस शॉप में रिवॉर्ड उन वस्तुओं के आधार पर अलग-अलग होते हैं, जो पहले से ही प्लेयर्स के पास मौजूद हैं। इसके कुछ मुख्य आइटम की लिस्ट नीचे दी गई है।

Exclusive Frosty Shawty Bundle and Flake Blake Bundle

Diamond Royale Vouchers

Weapon Royale Vouchers

Pets

Characters

Emotes

Pet skins

Evo Gun Token Box

Backpack

इन सभी आइटम्स को अच्छे दाम में खरीदा जा सकता है क्योंकि इन पर डिस्काउंट मिल रहा है। हालांकि, प्लेयर्स Elite Pass सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर अभी तक उन्होंने यह नहीं पाया है। एलीट पास को खत्म होने में एक सप्ताह से भी कम समय बचा है।

यदि यूजर्स को 90 प्रतिशत डिस्काउंट मिल रहा है तो वे एलीट पास को 49 डायमंड में पा सकते हैं। वहीं पेट पर 80 प्रतिशत और कैरेक्टर पर 90 प्रतिशत का डिस्काउंट दिया जा रहा है।