Free Fire में सबसे एक्सक्लूसिव आइटम्स की बात करें तो वो कैरेक्टर्स, पेट्स, इमोट्स और बंडल्स है, जिसे डायमंड्स खर्च करके पाना पड़ता है। इसके लिए यूजर्स को रियल मनी भी खर्च करनी पड़ती है और इसलिए गेमर्स हमेशा डिस्काउंट रेट की तलाश में रहते हैं। Also Read - Free Fire लाया Lucky Wheel Event, Redeem Code की तरह की मिल रहे धमाकेदार ऑफर

Free Fire में हाल ही में एक नया Lucky Wheel ऑफर एड किया गया है जो अलग-अलग आइटम्स पर कम से कम 50% डिस्काउंट पाने का एक ऑफर है। इसमें यूजर्स को कम कीमत में Blue Phoenix bundle जैसे आइटम्स को पाने का मौका मिल रहा है। Also Read - Free Fire Redeem Code of 23 July: आज इन कोड को रिडीम करेक पाएं शानदार रिवॉर्ड

फ्री फायर का The new Lucky Wheel event 23 जुलाई 2021 यानी आज से शुरू हो रहा है और 29 जुलाई 2021 तक चलेगा। इस दौरान यूजर्स व्हील को स्पिन करके कम से कम 50% का डिस्काउंट पा सकते हैं। हालांकि ध्यान रहें कि हर एक प्लेयर्स एक बार में एक लकी डिस्काउंट के साथ सिर्फ एक ही आइटम खरीद सकता है। लिहाजा, गेमर्स को आइटम्स चुनते वक्त सतर्कता बरतनी चाहिए। Also Read - Free Fire में मौजूद स्पेशल इफेक्ट्स वाले 5 Best Emotes, जो आपके गेमप्ले को बना देंगे धांसू

कैसे पाएं इवेंट का एक्सेस और रिवॉर्ड्स

इस इवेंट का एक्सेस और रिवॉर्ड्स पाने के लिए आप नीचे लिखे स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।

स्टेप 1: इवेंट इंटरफेस खोलने के लिए आपको स्क्रीन पर दाईं ओर मौजूद आइकन पर टैप करना चाहिए।

स्टेप 2: अब आपको लकी डिस्काउंट पाने के लिए व्हील स्पिन करना होगा।

स्टेप 3: अब आप डिस्काउंट रेट पर एक आइटम खरीद सकते हैं।

इसके अलावा गेमर्स को डायमंड्स खर्च करके पूल को रिफ्रेश करने का ऑप्शन भी मिलता है। आपको दोबारा से व्हील स्पिन करने के लिए एक आइटम खरीदना होगा।

प्राइस पूल में उपलब्ध आइटम्स की लिस्ट