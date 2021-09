फ्री फायर में थीवा कैरेक्टर क्यों है इतना लोकप्रिय, जानें

Free Fire भी PUBG Mobile और Call of Duty: Mobile की तरह ही एक लोकप्रिय बैटल रॉयल गेम है। Google Play Store पर यह गेम पिछले कुछ महीनों में सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाले गेम में शामिल है। Garena Free Fire को बजट फोन में भी खेला जा सकता है। इस गेम में प्लेयर्स को कई तरह के कैरेक्टर्स, पेट्स, वीपन्स, इमोट आदि मिलते हैं। यूजर्स इन आइटम्स को कई तरह के इन-गेम इवेंट्स के जरिए प्राप्त किया जा सकता है। आज हम आपको इसके ‘Thiva’ कैरेक्टर के बारे में बताने जा रहे हैं। Also Read - Free Fire Redeem Codes of 8th September: इन रिडीम कोड्स से मिलेंगे कुछ शानदार Rewards

Thiva

फ्री फायर का यह कैरेक्टर प्लेयर्स के बीच काफी लोकप्रिय है। इसकी मुख्य वजह इसकी स्पेशल सर्वाइवल एबिलिटी है। यह कैरेक्टर गेम में मैच के दौरान आखिर तक सर्वाइव करने में मदद करता है। किसी भी बैटल रॉयल गेम में तेजी से रैंक प्राप्त करने के लिए गेम के अंत तक प्लेयर को सर्वाइव करना पड़ता है। Thiva इस गेम के एक और कैरेक्टर Dimitri का छोटा भाई है। इसका जन्मदिन 2 दिसंबर को मनाया जाता है। यह एक मेल कैरेक्टर है और इसकी उम्र 25 वर्ष है।

थीवा कैरेक्टर काफी टैलेंटेड है और बचपन से लेकर अब तक यह म्यूजिक बजाने में माहिर है। वह लोगों की जान बचाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। उसका मानना है कि किसी भी इंसान की जिंदगी को संगीत के माध्यम से अच्छी की जा सकती है। Garena Free Fire के 4th एनिवर्सरी के दौरान थीवा को गेम में इंट्रोड्यूस किया गया। 28 अगस्त को गेम में लॉग-इन करने वाले प्लेयर्स को यह कैरेक्टर फ्री में दिया जा रहा था।

हर लेवल पर Thiva की एबिलिटी

पहले लेवल पर अगर प्लेयर के पास थीवा कैरेक्टर अनलॉक होता है तो मैच के दौरान रेसक्यू की स्पीड 5 प्रतिशत बढ़ जाती है। वहीं, यह 5 सेकेंड में 15 HP (हेल्थ प्वाइंट्स) तक अर्न कर सकता है।

दूसरे लेवल पर थीवा अनलॉक होने पर मैच के दौरान रेसक्यू की स्पीड 8 प्रतिशत तक बढ़ जाती है और यह 5 सेकेंड में 20 HP अर्न कर सकता है।

तीसरे लेवल पर मैच के दौरान इसकी रेसक्यू स्पीड 11 प्रतिशत, चौथे लेवल पर 14 प्रतिशत, पांचवे लेवल पर 17 प्रतिशत और छठे लेवल पर 20 प्रतिशत तक बढ़ जाती है। यह तीसरे लेवल पर 5 सेकेंड पर 25HP, चौथे लेवल पर 30HP, पांचवे लेवल पर 35HP और छठे लेवल पर 40HP अर्न कर सकता है।