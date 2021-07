Free Fire में बहुत सारे इमोट्स शामिल हैं, जो मैच के तनाव को दूर करते हैं। इमोट्स हमेशा प्लेयर्स के लिए सबसे ज्यादा मनोरंजक वाला इलिमेंट रहा है। इन इमोट्स को अलग-अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसे वेपन स्किन्स, आउटफिट्स। इसमें लेजेंड्री इमोट्स मिलना काफी मुश्किल है, जिन्हें प्राप्त करना आसान नहीं होता। Also Read - Free Fire Redeem Codes of 2nd July: जानें आज के रिडीम कोड की पूरी डिटेल

कभी-कभी प्लेयर्स को ऐसे खास इमोट्स पाने के लिए काफी पैसा भी खर्च करना पड़ता है। आइए हम आपको बताते हैं कि जुलाई 2021 में Free Fire के बेस्ट इमोट्स को कैसे पा सकते हैं।

3. Top Up Events

Top Up Events एक सबसे अच्छा तरीका है, जिसके जरिए गेमर्स लेंजेंड्री इमोट्स को पा सकते हैं। Garena हर महीने टॉप-अप इवेंट को होस्ट करता है। प्लेयर्स Store सेक्शन से फ्री प्राइज के तौर पर डायमंड्स को टॉप-अप या खरीद सकते हैं।

प्लेयर्स एक साल पहले शुरू किए गए ग्रैफिटी टॉप अप इवेंट जैसे टॉप-अप इवेंट में शानदार इमोट्स की उम्मीद कर सकते हैं। प्लेयर ‘Eat my Dust’ इमोशन का मुफ्त में दावा कर सकते हैं यदि वे इवेंट के दौरान 500 डायमंड्स टॉप अप करते हैं।

2. Redeem codes

फ्री फायर में मुफ्त आइटम प्राप्त करने के लिए रिडीम कोड शायद सबसे लोकप्रिय तरीका है। जब गरेना किसी गिफ्ट की घोषणा करता है या विशेष अवसरों की मेजबानी करता है, तो वे अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर खिलाड़ियों के लिए कई रिडीम कोड जारी करते हैं। इसके अलावा, खिलाड़ी इन रिडीम कोड को अलग-अलग वेबसाइट्स से भी ढूंढ सकते हैं। रिडीम कोड 12 कैरेक्टर्स से बना एक अल्फ़ान्यूमेरिक कोड है और इसे गरेना की आधिकारिक रिवार्ड्स रिडेम्पशन साइट पर इस्तेमाल किया जा सकता है।

1. Elite Pass rewards

प्लेयर्स सीजन 38 के एलिट पास में मिलने वाले टियर रिवॉर्ड के रूप में भी इमोट्स पा सकते हैं। प्लेयर्स रिवॉर्ड टियर में प्रोग्रेस के लिए मिशन सेट पूरा कर सकते हैं, जहां लेजेंड्री इमोट्स मौजूद रहेंगे।