Free Fire में इन-गेम शॉप से कुछ भी खरीदने के लिए गेमर्स को इन-गेम करेंसी यानी डायमंड की जरूरत होती है, जिसे असली के पैसों से खरीदा जा सकता है। इस कारण हर कोई डायमंड नहीं खरीद पाता है और आइटम्स को पाने के लिए गेम में आने वाले इवेंट्स का इंतजार करता है।

जल्द ही दिवाली आने वाली है और गेम के डेवलपर ने इंडियन सर्वर पर कई इवेंट ऐड किए हैं। इसमें प्लेयर्स को गन स्किन जैसे ढे़रों रिवॉर्ड पाने का मौका मिल रहा है। आज यानी 25 अक्टूबर को फ्री फायर में कई सारे रिवॉर्ड पाने का अवसर दिया जा रहा है। इसकी पूरी लिस्ट नीचे दी गई है।

Free Fire 25 October Reward List

Prisoner Bundle

नया Red Light और Green Light मोड लाइव कर दिया गया है। डेवलपर्स ने गेम में कई इवेंट ऐड किए हैं, जिसमें बेहतरीन रिवॉर्ड मिल रहे हैं। आइटम्स को कई सब इवेंट में बांट दिया गया है। पूरे Prisoner Bundle में मिलने वाले अलग-अलग आइटम्स के लिए प्लेयर्स को विभिन्न टास्क पूरे करने होंगे। खेलने के लिए Patch को अपडेट करने पर प्लेयर्स 1x Diamond Royale Voucher के साथ Prisoner (Top) पा सकते हैं। वहीं, 5 मैच खेलने पर उन्हें Prisoner (Shoes) और 10 मैच खेलने पर Prisoner (Pants) दिया जाएगा। टॉप 5 में शामिल होने वाले Prisoner (Head) पा सकेंगे।

Diwali Top Up 2

Diwali Top Up 2 इवेंट में डेवलपर को 3x Quadri Lava Weapon Loot Crate and Katana – Sword of Honor दिया जा रहा है। यूजर्स को लूट क्रिएट के लिए 100 डायमंड और दूसरे रिवॉर्ड के लिए 300 डायमंड खरीदने होंगे।

BOOYAH Missions

BOOYAH Missions इवेंट आज खत्म होने वाला है। इस कारण प्लेयर्स को इस इवेंट में मिलने वाले आइटम्स पाने के लिए जल्दी करनी चाहिए। इवेंट में आइटम्स पाने के लिए प्लेयर्स के पास तय विन्स की संख्या होनी चाहिए। इसमें Magnificent Mayur Loot Box के साथ-साथ अन्य कई रिवॉर्ड भी मिल रहे हैं।

Charge the Portal

चार्ज दी पोर्टल में प्लेयर्स को एनर्जी पॉइंट पाने के लिए रोज मिलने वाले मिशन को पूरा करना होगा। एक माइलस्टोन तक पहंचने पर कई टीयर अनलॉक हो जाएंगे और गेमर्स उनमें से एक सिलेक्ट कर पाएंगे। इसके अलावा भी गेम में कई इवेंट आने वाले हैं, जो प्लेयर्स को कई रिवॉर्ड पाने का मौका देंगे।