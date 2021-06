Free Fire में बहुत सारे गेमिंग मोड हैं जिनमें से Clash Squad काफी पॉप्युलर है। इस मोड में दो टीमें एक दूसरे का सामना करती हैं। कई राउंड्स की लड़ाई होती है जिनमें विजेता वह टीम बनती है जो ज्यादा राउंड में विनर बनती हैं। Also Read - Free Fire के जैसे 5 बैटल रोयाल गेम, जो आप एंड्रॉइड फोन पर खेल सकते हैं

Clash Squad में आपकी स्किल के साथ-साथ आपका कैरेक्टर भी बहुत मायने रखता है। कुछ कैरेक्टर्स की स्किल्स ऐक्टिव कैटेगरी में आती हैं जिन्हें ऐक्टिवेट करना पड़ता है और कुछ स्किल पैसिव कैटेगरी में आती हैं जो हमेशा ही चालू रहती हैं। हम Garena Free Fire के टॉप 5 कैरेक्टर लिस्ट कर रहे हैं जो क्लैश स्क्वॉड मैच जीतने के चांस बढ़ा देंगे।

Free Fire top 5 characters for Clash Squad

DJ Alok

DJ Alok फ्री फायर के सबसे पॉप्युलर कैरेक्टर में से एक है। इसके पास Drop the Beat नाम की ऐक्टिव स्किल है जो 5 सेकंड के लिए 5 मीटर का औरा बनाती है। DJ आलोक के साथ-साथ टीम के जो भी साथी इस रेंज में होते हैं उनकी स्पीड 10% बढ़ जाती है 5 HP हर सेकंड रीस्टोर होते हैं।

Chrono

Chrono के पास Time-Turner नाम की ऐक्टिव स्किल है। यह ऐक्टिवेट होने पर एक फोर्स फील्ड बनाती है जो एनेमीज से आने वाले डैमेज को 600 पॉइंट कम कर देती है। इसके साथ ही कैरेक्टर और टीम मेम्बर की मूवमेंट स्पीड भी बढ़ जाती है। यह स्किल 4 सेकंड तक चलती है और इसका कूल-डाउन पिरीयड 50 सेकंड का है।

A124

A124 के पास Thrill of Battle नाम की ऐक्टिव स्किल है। यह बस 4 सेकंड में 20 EP को HP में कन्वर्ट कर सकती है। इस स्किल का कूलडाउन पीरियड 10 सेकंड का है, मतलब कि एक बार स्किल इस्तेमाल करने के बाद आपको दोबारा इसे इस्तेमाल करने के लिए 10 सेकंड रुकना होगा।

Skyler

Skyler के पास Riptide Rhytm नाम की ऐक्टिव स्किल है। इसे चालू करने पर एक सॉनिक वेव निकलती है जो 50 मीटर की दूरी तक 5 गलू वॉल्स को डैमेज कर सकती है। हर गलू वॉल के टूटने पर HP बढ़ता है। इस स्किल का कूल-डाउन पिरीयड 60 सेकंड का है।

Kelly

Kelly कैरेक्टर भी फ्री फायर के क्लैश स्क्वॉड में काफी इस्तेमाल किया जाता है। इसके पास Dash नाम की पैसिव स्किल है जो स्प्रिंटिंग स्पीड को 1% बढ़ा देती है। लेवल बढ़ने पर स्पीड बढ़ती रहती है। प्लेयर के 7 सेकंड दौड़ने के बाद इसकी Deadly Velocity स्किल पहले शॉट पर 110% डैमेज बढ़ा देती है।