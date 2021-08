Free Fire भारत समेत पूरी दुनिया का एक पॉपुलर बैटल रॉयल गेम बन चुका है। इस गेम की खास बात इसका इन-गेम आइटम्स है। इस गेम में कैरेक्टर्स, पेट्स, आउटफिट्स और इमोट्स जैसे बहुत सारे इन-गेम आइटम्स मौजूद होते हैं। Also Read - Free Fire Musical Top Up Event में मिल रहे Katana Thrash Metallic और Trash Goth Backpack रिवॉर्ड, जानें कैसे पाएं

इन सभी आइटम्स में से Emotes काफी स्पेशल होते हैं क्योंकि प्लेयर्स इसकी मदद से कस्टमाइज्ड कैरेक्टर्स बना सकते हैं और गेमप्ले को बेहतर बना सकते हैं। गरेना इस गेम में नए इमोट्स को एड करता रहता है। आइए हम आपको अगस्त 2021 तक के कुछ सबसे अच्छे इमोट्स के बारे में बताते हैं।

I’m Rich

यह एक बढ़िया इमोट है। I’m Rich, Power of Money, और Make it Rain कुछ ऐसे इमोट्स हैं, जो एक पॉपुलर स्पैनिश सीरीज Money Heist से प्रेरित है। I’m Rich इसी सीरीज के एक सीन की नकल करता है। ये इन-गेम कैरेक्टर कैश यानी नकद एक ढेर पर रहता है और नकदी की बौछार करता है। Also Read - Free Fire Factory Challenge: DJ Alok से लेकर Chrono तक ये हैं बेस्ट 5 कैरेक्टर

Top DJ

Top DJ भी एक पॉपुलर कैरेक्टर Top DJ से प्रेरित है। ये कैरेक्टर और इमोट दोनों ही प्लेयर्स को काफी पसंद आते हैं। लेजेंडरी इमोट में फ्लोटिंग डीजे कंसोल दिया होता है। यह इन-गेम कैरेक्टर अपने साथ एक माइक रखता है और भीड़ को Hype यानी प्रचारित करने का नाटक करता है।

Obliteration

Free Fire में यह इमोट हाल ही में लॉन्च किया गया है। हिट सुपरहीरो सीरीज One Punch Man ने फ्री फायर के साथ साझेदारी करके गेम शॉप में कई नए और दिलचस्प आइटम्स को एड किया है। हालांकि Obliteration इमोट ज्यादा स्पेशल है क्योंकि यह protagonist, Saitama के सिग्नेचर पंच की नकल करता है।

FFWC Throne

FFWC Throne फ्री फायर में मिलने वाले सबसे रेयर इमोट्स में से एक है। जो खिलाड़ी 2019 से फ्री फायर खेल रहे हैं, सिर्फ वही इस इमोट को हासिल कर सकते हैं। इस इमोट का इस्तेमाल करने के बाद कैरेक्टर एक गोल्डन सिंहासन बनाता है और उसपर राजसाही अंदाज में बैठता है।

Doggie

Shiba फ्री फायर में सबसे प्यारे पालतू जानवरों में से एक है और यह Doggie इमोट को पॉपुलर बनाता है। इस इमोट में Shiba को इन-गेम कैरेक्टर के साथ एक सुंदर और क्यूट आउटफिट में डांस करते हुए दिखाया जाता है। इमोट पार्टी के दौरान Doggie सबसे आकर्षक रिवॉर्ड्स में से एक है।

इन सभी इमोट्स के अलावा LOL, Booyah, और Flowers of Love भी खेल के कुछ पॉपुलर इमोट्स हैं, जिसका इस्तेमाल करके प्लेयर्स अपने गेमप्ले को बेहतरीन बना सकते हैं।