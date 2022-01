Free Fire में इमोट सभी प्लेयर्स के लिए काफी खास होता है। हर अपडेट के साथ फ्री फायर के कुछ पुराने इमोट्स को डेवलपर्स रिमूव करते हैं और कुछ नए इमोट्स को गेम में शामिल करते हैं। Free Fire OB32 अपडेट जल्द ही रिलीज होने वाला है। आइए हम आपको कुछ ऐसे इमोट्स के बारे में बताते हैं, जिन्हें नए अपडेट के बाद शायद इन-गेम स्टोर से रिमूव कर दिया जाएगा। Also Read - Free Fire के Faded Wheel Event सिर्फ इन 3 स्टेप्स को करें फॉलो, और फ्री में पाएं Megalodon Alpha SCAR skin

One-Finger Pushup

डिस्क्रिप्शन: 'Do not copy me.'

एनिमेशन: Free Fire में इस इमोट के जरिए कैरेक्टर राइट हैंड के इंडेक्शन फिंगर से पुश-अप्स करता है। यह बहुत पॉपुलर इमोट्स है, और इसे प्लेयर्स अपकमिंग अपडेट के आने से पहले खरीद सकते हैं।

प्राइस: 399 डायमंड्स

Death glare

डिस्क्रिप्शन: ‘Look me in the eyes. I dare you.’

एनिमेशन: इस इमोट की मदद से कैरेक्टर पिछे की तरफ से उछल कर दोबारा खड़ा हो जाता है। इस तरीके के कई एथलीट वाले काम कैरेक्टर इस इमोट की मदद से कर पाता है।

प्राइस: 399 डायमंड्स

LOL

डिस्क्रिप्शन: ‘You tryna’ steal my loot while making me laugh.’

एनिमेशन: इस Free Fire Emote के जरिए कैरेक्टर एक हाथ अपने पेट पर रखकर और दूसरा हाथ हवा में रखकर काफी जोर-जोर से सर हिला-हिला कर हस्ता है और अपने विरोधियों को चिढ़ाने का काम करता है।

प्राइस: 399 डायमंड्स

Kongfu

डिस्क्रिप्शन: ‘Pow! Pow! Bam!’

एनिमेशन: ये इमोट मार्शल आर्ट्स का फैन है इसलिए इसकी मदद से कैरेक्टर nunchucks का इस्तेमाल करके कुछ कमाल के एक्शन्स करता है।

प्राइस: 399 डायमंड्स

Bhangra

डिस्क्रिप्शन: ‘Let’s get some energy going.’

एनिमेशन: इस इमोट की मदद से कैरेक्टर पंजाब का फेमश फोल्क डांस भांगड़ा के मूव्स करता है।

प्राइस: 399 डायमंड्स