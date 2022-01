Free Fire एक ऐसा गेम है, जो अपने इन-गेम आइटम्स के लिए पॉपुलर है। इस गेम को गेमर्स काफी पसंद करते हैं और गरेना भी उनके लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया पेश करते रहता है। इस गेम में कैरेक्टर्स, वेपन्स, पेट्स, गन, ग्लू वॉल्स समेत बहुत सारे खास आइटम्स मौजूद हैं, जो इसे काफी खास बनाते हैं। उन्हीं मे एक आइटम्स का नाम Emote है। इमोट इस गेम में एक स्पेशल रोल प्ले करता है। आइए हम आपको इस आर्टिकल में 2022 तक Free Fire में मौजूद कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स के बारे में बताते हैं। Also Read - Free Fire में OB31 Update के बाद आएगी एक खतरनाक शॉटगन, जानें कितना धमाकेदार होगा इसका असर

I’m Rich

यह एक बढ़िया इमोट है। I’m Rich, Power of Money, और Make it Rain कुछ ऐसे इमोट्स हैं, जो एक पॉपुलर स्पैनिश सीरीज Money Heist से प्रेरित है। I’m Rich इसी सीरीज के एक सीन की नकल करता है। ये इन-गेम कैरेक्टर कैश यानी नकद एक ढेर पर रहता है और नकदी की बौछार करता है। Also Read - Free Fire OB32 Update: इवेंट कैलेंडर और रिवॉर्ड्स हुए लीक, जानें क्या-क्या मिलेगा फ्री

Tea Time

इस इमोट में एक वर्चुअल डेस्क और टेबल आती है और उसके साथ-साथ एक वर्चुअल कप भी प्लेयर के हाथ में आ जाता है। हर प्लेयर्स इस इमोट को पसंद करता है क्योंकि किसी भी मैच को जीतने के बाद वो सुकून से टेबल पर चाय पी सकता है। Also Read - Free Fire में 2022 तक उपलब्ध लेटेस्ट Emotes की लिस्ट, जो गेमर्स को दिला सकते हैं धमाकेदार जीत

Eat my dust

Eat my dust एक पॉपुलर इमोट है, जो एक टॉप-अप इवेंट में शुरू की गई थी। इस इमोट को फ्री में पाने के लिए हर दूसरे टॉप-अप इवेंट की तरह गेमर्स को स्टोर से डायमंड्स खरीदने पड़े थे। इस इमोट में कैरेक्टर एक कार के ऊपर से कूदता है और उसके बोनट पर डांस करता है।

Pirate’s Flag

“Pirate Top Up” इवेंट के जरिए इस गेम में Pirate’s Flag emote को एक फ्री रिवॉर्ड के तौर पर एड किया गया था। इस इमोट के जरिए कैरेक्टर ग्राउंड में एक जोशिले आक्रमकता प्रदर्शित करने के लिए झंडा दिखाता है। ये भी इस गेम का एक स्टाइलिश कैरेक्टर है।

FFWC Throne

FFWC Throne फ्री फायर में मिलने वाले सबसे रेयर इमोट्स में से एक है। जो खिलाड़ी 2019 से फ्री फायर खेल रहे हैं, सिर्फ वही इस इमोट को हासिल कर सकते हैं। इस इमोट का इस्तेमाल करने के बाद कैरेक्टर एक गोल्डन सिंहासन बनाता है और उसपर राजसाही अंदाज में बैठता है।