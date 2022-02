Free Fire unban in India date: भारत सरकार ने इस महीने 54 ऐप्स को बैन किया था, जिनमें Garena Free Fire भी शामिल था। अब सोशल मीडिया पर कुछ प्लेयर्स दावा कर रहे हैं कि सरकार इस गेम पर लगे हुए बैन को हटाने वाली है। कुछ यूजर्स ने तो गेम के अन-बैन होने की डेट तक बता दी है। मगर इन दावों के पीछे हमें किसी भी तरह की सच्चाई नहीं दिखाई दी। Also Read - Free Fire Max में आया नया इवेंट, रूम कार्ड समेत इस तरह पाएं कई रिवॉर्ड

Free Fire unban को लेकर कई सारे इंस्टाग्राम और ट्विटर यूजर्स ने लिखा है कि सरकार जल्द ही इस गेम पर लगे हुए बैन को हटाने वाली है। कुछ पोस्ट्स में बताया गया है कि इस गेम पर लगा हुआ बैन 10 अप्रैल को हटा दिया जाएगा। आप इन पोस्ट्स को नीचे देख सकते हैं: Also Read - Free Fire MAX Rewards Today: आज फ्री फायर मैक्स में लगी फ्री इनाम की कतार, जानें कैसे करें क्लेम

Free fire will be unban after two weeks…just two weeks…😂 @TriggeredInsaan @NeonMan_01 yeh lijiye thumbnail ke liye phuto🙆 pic.twitter.com/YBCDltKBXw

Dear,

Survivors, Garena Relaunched Free Fire Game On Google Playstore . Go and Checkout it

Free Fire Got Unban In India.#freefirebanned #freefireban pic.twitter.com/jKdCmx4dtC

— Prakash Kushwaha (@Prakash__69) February 22, 2022