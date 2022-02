Free Fire में हाल ही में Squad Beatz कैम्पेन शुरू हुआ है, जो गेम में 20 फरवरी तक लाइव रहेगा। इस दौरान गेम में कई सारे इवेंट्स जोड़े जाएंगे, जिनमें Kill Challenge, Play to Win और New Pet Ludo भी शामिल होंगे। हम यहां पर आपको इन सभी इवेंट्स के बारे में बताएंगे। आइए जानते हैं कि इन तीनों इवेंट्स में आपको क्या करना होगा और यहां आप कौनसे फ्री इनाम जीत सकते हैं। Also Read - Garena Free Fire में आज से शुरू हो गया नया इवेंट, Maroon Laser Katana समेत पाएं कई धांसू रिवॉर्ड

Free Fire: Kill Challenge

Free Fire में Kill Challenge की शुरुआत 8 फरवरी को होगी और यह गेम में 14 फरवरी तक लाइव रहेगा। यहां आपको आसान से मिशन पूरे करने के बदले इनाम समेत 15 Beatz Token भी मिलेंगे। मिशन और इनाम नीचे लिखे हुए हैं: Also Read - Garena Free Fire Redeem Code For Today (4 February): तुरंत रिडीम करें ये कोड और फ्री में पाएं ढेरों रिवॉर्ड

10 एनिमी का खात्मा करने पर = Gold Royale Voucher + 5x BEATz Token – Ruby

Gold Royale Voucher + 5x BEATz Token – Ruby 20 एनिमी का खात्मा करने पर = Weapon Royale Voucher + 5x BEATz Token – Ruby

Weapon Royale Voucher + 5x BEATz Token – Ruby 50 एनिमी का खात्मा करने पर = Pan – Maroon Laser + 5x BEATz Token – Ruby

इनाम में मिलने वाले BEATz Tokens को आप फ्री फायर के नए कैम्पेन में मौजूद मिनी मैप गेम Squad Beatz में इस्तेमाल कर सकते हैं। इन टोकन की मदद से आप मिनी मैप पर आगे बढ़ सकते हैं और रास्ते में ढेरों इनाम जीत सकते हैं। Also Read - Garena Free Fire दे रहा फ्री में Kord और Pan स्किन पाने का मौका, बहुत आसान है तरीका

Free Fire: Play to Win

Free Fire में Play to Win इवेंट 12 फरवरी को लाइव होगा और बस एक ही दिन चलेगा। यहां आपको एक तय देरी तक गेम खेलने पर फ्री इनाम मिलेंगे। मिशन और इनाम नीचे लिखे हुए हैं:

30 मिनट तक गेम खेलने पर = Gold Royale Voucher + 5x BEATz Token – Ruby

Gold Royale Voucher + 5x BEATz Token – Ruby 60 मिनट तक गेम खेलने पर = Kord – Brassy Core + 5x BEATz Token – Ruby

Kord – Brassy Core + 5x BEATz Token – Ruby 90 मिनट तक गेम खेलने पर = 2x Incubator Voucher + 2x Flaming Skull Weapon Loot Crate + 5x BEATz Token – Ruby

New Pet Ludo: Let’s Play Pet Ludo

Free Fire में New Pet Ludo इवेंट 12 भी फरवरी को लाइव होगा और यह 20 फरवरी तक लाइव रहेगा। यहां आपको नया लूडो मोड खेलने पर Beatz Token मिलेंगे। 1 मैच पर 1 टोकन मिलेगा, 3 मैच खेलने पर 2 टोकन मिलेंगे और कुल 5 मैच खेलने पर 2 और टोकन मिलेंगे।