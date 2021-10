Free Fire में इस हफ्ते मिलेगा फ्री Ghastly Venom Bundle, जानिए पाने का तरीका

हाल में ही Free Fire ने Venom: Let There Be Carnage मूवी के साथ अपने कोलैबोरेशन का ऐलान किया है। इसके साथ ही गेम डेवलपर ने इस बैटल रोयाल गेम में मिलने वाले आइटम्स की भी जानकारी दी है। Free Fire x Venom 2 कोलैबोरेशन के तहत ये आइटम वेनम थीम पर आधारित हैं। इन्हीं आइटम्स में से एक है Ghastly Venom Bundle। आइए जानते हैं कि आप कैसे इस ऑउटफिट को फ्री में पा सकते हैं। Also Read - Free Fire में कैसे मिलेगा Carnage helmet, जानिए पाने का आसान तरीका

Free Fire में कैसे फ्री मिलेगा Ghastly Venom Bundle

Free Fire x Venom: Let There Be Carnage कोलैबोरेशन इवेंट्स के प्रीव्यू गेम में मौजूद है। इनमें से एक Chaos Quest इवेंट भी है, जो अभी शुरू नहीं हुआ है मगर इसकी जानकारी गेम के इवेंट्स टैब में मौजूद है। यह इवेंट 16 अक्टूबर को शुरू होगा और 25 अक्टूबर तक लाइव रहेगा। इस दौरान प्लेयर्स को कुछ टास्क पूरे करके टोकन जमा करने होंगे। इन मिशन में शामिल हैं:

किसी भी मोड में 3 मैच पूरे करना

5 एनिमीज का खात्मा करना

60 मिनट तक गेम खेलना

1 मैच फ्रेंड्स के साथ पूरा करना

आप इन टोकन को इसी टैब में दी हुई एक्सचेंज टैब में जाकर रिडीम कर सकते हैं। यहां पर सिर्फ एक ही रिवॉर्ड है– Ghastly Venom Bundle सेट। इसे रिडीम करने के लिए आपके पास कुल 15 टोकन होने चाहिए। रिडीम करने का तरीका आप नीचे देख सकते हैं:

स्टेप 1: Free Fire ओपन करिए और लॉबी में दिए हुए कैलेंडर आइकन पर क्लिक करके इवेंट्स टैब में जाइए।

स्टेप 2: यहां आपको Free Fire x Venom सेक्शन में जाना होगा।

स्टेप 3: Chaos Quest पर टैप करिए: यहां आपको Collect Tokens टैब में मिशन दिखाई देंगे।

स्टेप 4: मिशन पूरे करने के बाद, Chaos Quest की Exchange टैब में जाइए और रिवॉर्ड क्लेम कर लीजिए।