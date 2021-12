Free Fire में फ्री पेट्स और वेपन क्रेट पाने का बेहतरीन मौका, बस 15 मिनट का है काम

Free Fire के स्ट्रीमिंग ऐप Booyah पर अक्सर Watch to Win इवेंट आता रहता है, जहां पर प्लेयर्स को फ्री फायर स्ट्रीम देखने पर ढेरों फ्री रिवॉर्ड मिलते हैं। गेम ने आज, यानी 6 दिसंबर को Watch Clips to Win इवेंट जोड़ा है, जहां आपको बस 15 मिनट की स्ट्रीम देखने पर रिवॉर्ड मिलेंगे। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Free Fire में आई जबरदस्त गन स्किन-- Ice Bones, जानें कैसे पा सकते हैं इसे आप

Free Fire Watch Clips to Win

Booyah ऐप पर Watch Clips to Win इवेंट 6 दिसंबर को शुरू हुआ है। यह 8 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान Booyah वेबसाइट या ऐप पर आपको 15 मिनट तक फ्री फायर स्ट्रीम क्लिप्स देखने पर फ्री रिवॉर्ड मिलेंगे। इन रिवॉर्ड में वेपन क्रेट से लेकर पेट्स तक शामिल हैं। Also Read - Free Fire Redeem Code For 6 December: तुंरत रिडीम करें यह कोड, फ्री मिल रहा धांसू रिवॉर्ड

इस इवेंट में हिस्सा लेने के लिए आपको अलग से Booyah ऐप डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप Free Fire गेम के अन्दर से ही इन स्ट्रीम को देख सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे लिखे हुए स्टेप्स फॉलो करने होंगे। Also Read - Free Fire के इस इवेंट में मिल रहे सबसे बेहतरीन Money Heist आइटम्स, जानें पाने का तरीका

स्टेप 1: फ्री फायर ओपन करिए और गेम में सामने आने वाले Watch Clips to Win वाले बैनर पर टैप करिए।

स्टेप 2: अब फ्री फायर के अन्दर ही Booyah का इंटरफेस खुल जाएगा।

स्टेप 3: यहां पर Login बटन पर टैप करके अपनी फ्री फायर ID के साथ लॉग-इन कर लीजिए।

स्टेप 4: इसके बाद आपको फिर से Watch Clips to Win का बैनर मिलेगा।

स्टेप 5: इस बैनर पर टैप करने के बाद आप क्लिप्स पर पहुंच जाएंगे।

स्टेप 6: अब आपको यहां पर मौजूद फ्री फायर स्ट्रीम में से एक को सेलेक्ट करके 15 मिनट तक स्ट्रीम देखनी होगी।

Free Fire में इस वक्त Money Heist क्रॉसओवर चल रहा है, जिसके तहत गेम में Collect Bank Notes और Let’s Plan Again जैसे ढेरों इवेंट्स चल रहे हैं। इन इवेंट्स में प्लेयर्स मनी हाइस्ट थीम पर बने हुए इन-गेम आइटम्स जीत सकते हैं। इन सभी इवेंट्स की डेट्स अलग हैं, इसलिए आपको फ्री फायर के इवेंट पेज पर जाकर Plan Bermuda: Raid and Run में इन डेट्स को देखना होगा, ताकि कोई भी इवेंट या रिवॉर्ड छूटने न पाए।