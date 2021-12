Free Fire Winter Wish event हुआ शुरू, सिर्फ इन कुछ स्टेप्स को फॉलो करें और पाएं Gloo Walls, Bundles और एक्सक्लूसिव M1887 Winterlands

Free Fire में हमेशा डेवलपर्स कोई ना कोई इवेंट पेश करते रहते हैं, जिनसे यूजर्स को रिवॉर्ड्स मिलते हैं। इन रिवॉर्ड्स में इन-गेम आइटम्स होते हैं, जैसे कॉस्टमैटिक आइटम्स, पेट्स, इमोट्स आदि। इन सभी आइटम्स के लिए प्लेयर्स को आमतौर पर इन-गेम करंसी खर्च करनी पड़ती है और उसके लिए यूजर्स की रियल मनी भी खर्च होती है। इसी वजह से Free Fire के इवेंट्स प्लेयर्स को हमेशा अटरैक्ट करते रहते हैं। Also Read - Free Fire के ये 5 धांसू पेट कॉम्बिनेशन के लिए हैं बेस्ट, जानें इनकी खासियत

Free Fire ने एक बार फिर एक नया इवेंट पेश किया है। इस इवेंट का नाम Free Fire Winter Wish event है। इस इवेंट की शुरुआत 9 दिसंबर 2021 यानी आज से ही हो रही है और यह 15 दिसंबर 2021 तक चलेगा। इस इवेंट में यूजर्स को बहुत सारे एक्सक्लूसिव कॉस्टमैटिक और स्किन्स मिल रहे हैं, जैसे M1887 Winterlands 2020, Black Turtleneck, Gloo Wall – Winterlands 2020 समेत बहुत सारे आइटम्स रिवॉर्ड्स के तौर पर मिल रहे हैं। Also Read - TikTok बना 2021 का सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाला App, गेमिंग के मामले में Garena Free Fire रहा सबसे आगे

15 दिसंबर तक धांसू रिवॉर्ड पाने का मौका

हालांकि इन रिवॉर्ड्स को पाने के लिए प्लेयर्स को कुछ डायमंड्स खर्च करने पड़ेंगे। एक रिवॉर्ड के लिए प्लेयर्स को 20 डायमंड्स खर्च करने होंगे वहीं 10+1 के सेट के लिए प्लेयर्स को 200 डायमंड्स खर्च करने होंगे, जो कि काफी सस्ती डील है। इस इवेंट में यूजर्स को दो तरह के प्राइज मिलेंगे, Unique और Normal. यूनिक प्राइज की लिस्ट में नीचे दिए गए नाम शामिल हैं: Also Read - 2021 में फ्री मिलने वाले 5 Best Free Fire Characters, धांसू हैं इन सभी की Passive Abilities

M1887 Winterlands 2020 Black Turtleneck The Glacier Devil Bundle Hunter Bundle Gloo Wall – Winterlands 2020 Shimmy emote Party dance emote Pet Skin: Polar Panda Snowman Sidekick Grenade – Yeti Buddy Winter’s Delight Winterland’s Snowboard Reindeer Express Wicked Snowman Old Man’s Parachute Holiday Seasons (Top) Holiday Seasons (Bottom) Snow Day (Top) Snow Day (Bottom) Polar Bear Portrait Lucky Gift Portrait Joy of Winter Bliss of Winter Yes Master? Snowy Day Winter Candies Winterland 2019 Festivity Winterland 2019 Celebration

इन यूनिक प्राइज के अलावा भी इस गेम में Loadout items, gun crates, और fragments समेत बहुत सारे नॉर्मल प्राइज भी मौजूद हैं, जिन्हें यूजर्स पा सकते हैं। आइए हम आपको इन रिवॉर्ड्स को पाने के लिए जरूरी स्टेप्स बताते हैं।

रिवॉर्ड्स पाने के लिए इन स्टेप्स को करें फॉलो

स्टेप 1: Free Fire खोलें और Winter Wish Event इंटरफेस पर जाएं।

स्टेप 2: अगले स्टेप में आपको अपनी Wish चुननी होगी। वहां आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। पहला Wish होगा (इसके लिए 20 डायमंड्स खर्च करने होंगे और एक रिवॉर्ड मिलेगा)। वहीं दूसरा 10+1 Wish होगा (इसके लिए यूजर्स को 200 डायमंड्स खर्च करने होंगे, जिसमें यूजर्स को बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे)।

स्टेप 3: अब आपको स्पिन करने का मौका मिलेगा, जिसमें एक या अनेक एक्सक्लूसिव आइटम्स को पा सकेंगे।