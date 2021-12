गरीना फ्री फायर में जल्द ही एक और नया इवेंट शुरू होने वाला है। आने वाले दिनों में आप इस इवेंट में हिस्सा ले सकेंगे। गरीना फ्री फायर प्लेयर्स के लिए नया विश इवेंट लेकर आ रहा है। इस इवेंट का नाम Free Fire Winter Wish Event है, जिसमें प्लेयर्स एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं। इस इवेंट में प्लेयर्स को Winterlands 2020 M1887 और Black Turtle Neck समेत कई एक्सक्लूसिव आइटम्स मिलेंगे। आइए जानते हैं इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स। Also Read - Free Fire x Money Heist: गेम में आया उड़ते नोटों वाला सर्फबोर्ड, इस तरह मिलेगा फ्री

Free Fire Winter Wish Event कब होगा शुरू

बता दें कि Free Fire Winter Wish Event की शुरुआत 9 दिसंबर से होने वाली है। गरीना का यह इवेंट 15 दिसंबर तक चलेगा। मुख्यतः यह एक लक बेस्ड इवेंट है, जिसमें रिवॉर्ड जीतने के लिए प्लेयर का लक अच्छा होना बहुत जरूरी है। इस इवेंट में प्लेयर्स को Winterlands 2020 M1887 और Black Turtle Neck समेत बंडल, आउटफिट्स आदि आइटम्स मिलेंगे। Also Read - Free Fire में आज आप जीत सकते हैं फ्री Ice Feather Katana स्किन, जानें तरीका

इन आइटम्स को हासिल करने के लिए प्लेयर्स को स्पिन करना होगा। हालांकि, हर स्पिन के लिए उन्हें डायमंड भी खर्च करने होंगे। हमेशा की तरह ही इवेंट में प्रत्येक स्पिन के लिए प्लेयर्स को 20 डायमंड खर्च करने होंगे, जबकि 10+1 स्पिन के लिए उन्हें सिर्फ 200 डायमंड्स खर्च करने होंगे। इस स्पिन इवेंट में हिस्सा लेकर प्लेयर्स ऊपर दिए गए आइटम्स जीत सकते हैं। Also Read - Free Fire Redeem Code For Today 7th December: आज फ्री में मिलेंगे Age of Gold bundle समेत ये धांसू रिवॉर्ड

बता दें कि Winterlands 2020 M1887 में आपको ज्यादा रेंज, ज्यादा मूवमेंट स्पीड मिलती है, लेकिन इसकी रिलोड स्पीड कम है। ध्यान दें कि इस इवेंट में सभी रिवॉर्ड्स आपकी स्पिन पर निर्भर करेंगे। रिपोर्ट्स की मानें तो गरिना ने अभी इस इवेंट की पुष्टि नहीं की है, लेकिन जल्द ही इसका ऐलान किया जा सकता है। गेम में कई अन्य नए इवेंट आने वाले हैं, जिसकी डिटेल्स जल्द ही उपलब्ध होगी। फिलहाल गेम में Ice Feather Top Up इवेंट चल रहा है, जो 12 दिसंबर तक चलेगा। इस इवेंट में आपको डायमंड खरीदने पर फ्री रिवॉर्ड्स मिलेंगे।