Free Fire World Series 2022 का Grand Final 21 मई, 2022 को होने वाला है। प्लेयर्स को इसका काफी लंबे समय से इंतजार था। फाइनल में दुनिया की टॉप 12 टीमें शामिल होंगी। ये टीमों ट्रॉफी और एक बड़े प्राइज पूल के लिए एक दूसरे का सामना करेंगी। Also Read - Free Fire MAX प्लेयर्स के लिए खास तोहफा, फ्री में क्लेम करिए अपनी पसंद का पेट

पिछले साल फीनिक्स फोर्स (अब इवोस फीनिक्स) ने ट्रॉफी अपने नाम की थी। इस बार फिर वे उसी टीम के साथ लौट रहे हैं, लेकिन इस बार उनका सामना कई पावरफुल टीमों से होने वाला है। 2021 में LOUD ट्रॉफी लेने से चूक गए थे, लेकिन इस साल वे पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने वाले हैं। इस टूर्नामेंट में शामिल होने वाली टीम और प्राइज पूल समेत सभी जानकारी के लिए नीचे पढ़ें। Also Read - Free Fire MAX में आज मिलेगा फ्री Sensei Tig पेट और Shake It Up इमोट, जानें तरीका

Free Fire World Series 2022 Grand Finals

प्ले-इन टॉपर Echo Esports और Brazilian powerhouse Keyd भी जीत हासिल करने की कोशिश में है। वियतनामी टीमों ने हमेशा अच्छा प्रदर्शन किया है और इस बार भी उनसे काफी उम्मीदें हैं। Evos Divine भी दुनिया की टॉप Free Fire टीमों में से एक है। टीम ने इंडोनेशिया में कई बड़े और छोटे टूर्नामेंट जीते हैं। वह भी अपनी पहली ग्लोबल प्रतियोगिता जीतने की कोशिश करेगी। Also Read - Free Fire MAX में आज से 24 मई तक मिलेंगे Haven Guardian Bundle समेत कई खास रिवॉर्ड्स, यहां जानें पूरा प्रोसेस

Free Fire World Series Grand Finals में ये टीमें होंगी शामिल

टूर्नामेंट में शामिल होने वाली टीमों की लिस्ट नीचे दी गई हैं। इसमें कुल 12 टीमें शामिल होगी।

LOUD (Brazil)

Vivo Keyd (Brazil)

Evos Pheonix (Thailand)

Attack All-Around (Thailand)

Evos Divine (Indonesia)

Echo Esports (Indonesia)

Team Flash (Vietnam)

V Gaming (Vietnam)

Vasto Mando ( Portugal)

Mineros Esports (Argentina)

WASK (Morocco)

Farang (Malaysia)

क्या है प्राइज पूल?

इस टूर्नामेंट का पूरा प्राइज पूल 2 मिलियन डॉलर (लगभग 7,78,82,300 रुपये) है। इस प्राइज पूल में से विजेता को $500k (लगभग 3,89,35,000 रुपये) मिलेंगे। पहले उपविजेता को $250k (1,94,67,500 रुपये) इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। जबकि तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाली टीमों को 100k-100k (लगभग 77,84,450 रुपये) डॉलर का इनाम मिलेगा।

पांचवां और छठा स्थान हासिल करने वाली टीम को 90k-90k (70,06,005 रुपये) डॉलर रुपये मिलेंगे। वहीं, नौवां और दसवां स्थान प्राप्त करने वाली टीमों को 70k-70k (लगभग 54,48,625 रुपये) डॉलर दिए जाएंगे। बाकी दो टीमें इनाम के तौर पर 60k-60k डॉलर प्राप्त करेंगी।

इनके अलावा जो टीमें प्ले-इन में शामिल होती हैं और फाइनल में क्वालीफाई करने में असफल रहती हैं, उन्हें भी प्राइज पूल का हिस्सा मिलता है। Ignis Esports, LGDS, और All-Star eSports को 50k USD दिए गए और House of Blood, Todak, और Feugo ने 40k USD मिले।

कहां देख पाएंगे टूर्नामेंट?

इस टूर्नामेंट को Free Fire Esports के YouTube और Facebook चैनल के साथ-साथ Booyah पर भी देखा जा सकेगा।