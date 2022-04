Free Fire MAX में इस तरह मिलेगी फ्री पेट स्किन, बस करना होगा छोटा सा काम

Free Fire MAX में इस वक्त BTS कोलैब चल रहा है। इसके तहत गेम डेवलपर ने फ्री फायर में ढेर सारा इन-गेम कॉन्टेंट ऐड किया है। प्लेयर्स इस दौरान गेम के नए इवेंट्स में हिस्सा लेकर नए आइटम्स जीत सकते हैं। Also Read - Free Fire MAX Redeem Codes for Today 3rd April: आज के बहुत सारे रिडीम कोड्स से मिलेंगे कई धांसू रिवॉर्ड्स

Free Fire MAX में हाल ही में Get New Pet Skin इवेंट शुरू हुआ है। यहां हिस्सा लेकर प्लेयर्स फ्री में Tricky Jolly Pet Skin जीत सकते हैं। इस इवेंट में आपको बस आसान से मिशन पूरे करने हैं, जिसके तहत आपको यह गेम एक तय समय तक खेलना होगा। मिशन पूरा करने पर आपको इनाम मिल जाएगा। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं।

Free Fire MAX: Tricky Jolly Pet Skin

Free Fire x BTS कोलैब के तहत Free Fire MAX में 1 अप्रैल 2022 से एक नया इवेंट Get New Pet Skin शुरू हुआ है। यह गेम में 10 अप्रैल तक लाइव रहेगा। इस दौरान आपको आसान से मिशन पूरे करने होंगे, जिनके बदले आपको Tricky Jolly Pet Skin मिलेगी। मिशन और इन्हें पूरा करने पर मिलने वाले इनाम की डिटेल नीचे मौजूद है:

50 मिनट तक गेम खेलने पर = 5x पेट फूड

100 मिनट तक गेम खेलने पर = 5x पेट फूड

200 मिनट तक गेम खेलने पर = Tricky Jolly Pet Skin

फ्री ग्लू वॉल स्किन

Free Fire x BTS कोलैब के तहत Free Fire MAX में एक नया BTS Top Up II इवेंट भी जोड़ा गया है। यह गेम में 7 अप्रैल तक लाइव रहेगा। इस इवेंट के तहत आपको डायमंड खरीदने पर फ्री रिवॉर्ड मिलेंगे। 100 डायमंड की खरीद पर True Charm Loot Box फ्री मिलेगा और 500 डायमंड की खरीद पर Gloo Wall – Deceptive Fearless स्किन फ्री मिलेगी।

अपने पसंद के रिवॉर्ड को पाने के लिए प्लेयर्स को उसके सामने दिए हुए डायमंड की संख्या के बराबर टॉप-अप करना होगा। यह ध्यान रखिए कि डायमंड टॉप-अप करने पर रिवॉर्ड तो फ्री में मिलेंगे, लेकिन डायमंड खरीदने के लिए आपको असली के पैसे खर्च करने होंगे।