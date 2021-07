इस साल जनवरी में रेसिंग कार कम्पनी McLaren की वेबसाइट पर Free Fire x McLaren पार्टनरशिप का अनाउंसमेंट हुआ था। फिर इसी साल मई में इस क्रॉसओवर इवेंट का प्रमोशनल वीडियो भी पोस्ट किया गया था, जिसके बाद Free Fire OB28 अपडेट में McLaren कार स्किन भी जोड़ी गई। यह यूजर्स को टॉप-अप ऑफर के तहत मिल रही थी। और अब फ्री फायर प्लेयर्स को McLaren P1 – Mantis स्किन फ्री में पाने का मौका मिल रहा है। आइए जानते हैं कैसे। Also Read - Free Fire Redeem Codes 26 July: फ्री फायर के खास कोड दिलाएंगे ढेर सारे Saphire Tokens

Free Fire McLaren P1 – Mantis skin

Free Fire और McLaren की पार्टनरशिप का कैलेंडर अनाउंस हो चुका है और इसी के साथ फ्री फायर के स्टोर में बहुत सारे आइटम्स जोड़े गए हैं। कई सारे इवेंट्स लाइन में लगे हुए हैं जहां प्लेयर्स बढ़िया रिवॉर्ड जीत सकते हैं। इन्हीं में से एक है McLaren P1 – Mantis कार स्किन।

यह गेम के Race to Ace इवेंट में मौजूद कई सारे रिवॉर्ड में से एक है। यह इवेंट 23 जुलाई से शुरू हुआ है और 3 अगस्त 2021 तक चलेगा। इस दौरान प्लेयर्स को Chequered Flag टोकन जमा करने हैं जो कार की स्पीड को बढ़ाकर लैप पूरे कराएगा। जितनी ज्यादा कार की स्पीड होगी, उतनी ही जल्दी प्लेयर्स लैप पूरे करके रिवॉर्ड जीत सकते हैं। McLaren P1 – Mantis कार स्किन 5 लैप पूरे करने पर मिलेगी। हर लैप में मिलने वाले रिवॉर्ड इस तरह हैं:

Lap 1: 1x Weapon Royale Voucher

Lap 2: 2x Pet Food

Lap 3: Hurricane Delivery Weapon Loot Crate

Lap 4: McLaren Racing Pin

Lap 5: McLaren P1 – Mantis

After Lap 5: Race to Ace Chest

इन टोकन को पाने के लिए प्लेयर्स को गेम में डेली मिशन पूरे करने होंगे। Chequered Flag टोकन मैच के बाद ड्रॉप के रुप में भी मिलेंगे। प्लेयर्स अपनी टीम में अपने दोस्तों को जोड़कर एक्स्ट्रा बूस्ट भी पा सकते हैं।