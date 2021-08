Free Fire x McLaren का क्रॉसओवर इवेंट शुरू हुए थोड़ा टाइम बीत चुका है। यहां पर प्लेयर्स को अलग-अलग इवेंट में McLaren थीम के रिवार्ड मिल रहे हैं। इसी कोलैबोरेशन के तहत फ्री फायर ने अब एक नया इवेंट गेम में जोड़ा है जहां आप McLaren P1 कार स्किन्स जीत सकते हैं। इस इवेंट का नाम है McLaren Ascension। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Free Fire के 5 सबसे आकर्षक गन स्कीन, प्लेयर्स को आते हैं बहुत पसंद

Free Fire McLaren Ascension P1 car skin

Free Fire x McLaren क्रॉसओवर पर गेम का लुक बदल गया है। इसमें अब नए फीचर, थीम, कार गैराज लॉबी और एक नया मोड जुड़ गया है। इसी दौरान गेम में कई सारे इवेंट भी जुड़े हैं जो आपको बढ़िया इनाम दिला सकते हैं। इन्हीं में अब एंट्री हुई है McLaren Ascension इवेंट की जो आपको McLaren P1 रेसिंग कार और Winning Soul bundle दिला सकता है। Also Read - Free Fire Redeem Codes 1 August: फ्री फायर के खास कोड दिलाएंगे ढेर सारे फ्री रिवार्ड

फ्री फायर McLaren Ascension इवेंट 31 जुलाई से शुरू हुआ है और यह 13 अगस्त तक चलेगा। यह एक स्पिन इवेंट है। इसमें आप इस तरह हिस्सा ले सकते हैं: Also Read - BGMI गेम में कभी न करें ये 5 गलतियां, उठाना पड़ेगा भारी नुकसान

Free Fire ऐप खोलिए

ऊपर की तरफ दिए हुए इवेंट सेक्शन में जाइए

McLaren Ascension इवेंट को सेलेक्ट करिए

Spin वाले बटन को दबाइए या फिर एक साथ 5 स्पिन करने वाला बटन दबा दीजिए

स्पिन करने के बाद आपको जो भी आइटम मिलेंगे उन्हें आप अपनी इन्वेंटरी में जोड़ सकते हैं। इन रिवार्ड को क्लेम करने के अलावा आप इन्हें ज्यादा स्पिन के लिए एक्सचेंज भी कर सकते हैं। Legend Tokens को आप राईट साइड में दिए हुए मेन प्राइज से बदल सकते हैं।

इससे पहले फ्री फायर और McLaren कोलैबोरेशन पर Ace to Play इवेंट जुड़ा था जो 31 जुलाई से शुरू हुआ है. इस स्पेशल इवेंट में आपको McLaren Racing Overall Bundle मिलेगा, जिसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस 150 मिनट का गेम-प्ले पूरा करना होगा। 150 मिनट गेम खेलने के बाद आपको Ace to Play के इवेंट टैब पर जाना होगा, जहां पर आप अपना रिवार्ड क्लेम कर सकते हैं।