Free Fire x McLaren का क्रॉसओवर इवेंट शुरू हो गया है जहां पर प्लेयर्स को अलग-अलग इवेंट में फ्री रिवार्ड मिल रहे हैं। इसी कोलैबोरेशन के तहत फ्री फायर ने अब एक नया इवेंट गेम में जोड़ा है जहां आप McLaren Racing Overall Bundle फ्री में पा सकते हैं। इस इवेंट का नाम है Ace Play। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं।

Free Fire x McLaren क्रॉसओवर पर गेम का लुक बदल गया है। इसमें अब नए फीचर, थीम, कार गैराज लॉबी और एक नया मोड जुड़ गया है। इसी दौरान गेम में एक Ace Play इवेंट जुड़ा है जो आपको McLaren Racing Overall Bundle फ्री में दिला सकता है।

Are you ready to Ace the field? Also Read - Free Fire Redeem Code 28th July: इस कोड पर मिलेगा Guitar Basher skin और Phantom Bear bundle

Three more days before the big race! 🏁 Join us on the 31st July, the peak day of our McLaren collaboration.

Play games on this day to get yourselves the McLaren Racing Overalls Bundle for free! 🎒#FFxMcLaren #AceTheField #FreeFire pic.twitter.com/PVmnAnWgoW

