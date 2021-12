Free Fire x Money Heist: गेम में आया उड़ते नोटों वाला सर्फबोर्ड, इस तरह मिलेगा फ्री

Free Fire में इस वक्त Money Heist क्रॉसओवर चल रहा है, जिसके तहत गेम में Reload Target Down, Collect Bank Notes और Let’s Plan Again जैसे ढेरों इवेंट्स चल रहे हैं। इन इवेंट्स में प्लेयर्स मनी हाइस्ट थीम पर बने हुए इन-गेम आइटम्स जीत सकते हैं। अब फ्री फायर ने गेम में एक और नया इवेंट जोड़ा है, जहां आप बहुत ही आसानी से Chill on Bills Surfboard पा सकते हैं। यह सर्फबोर्ड मनी हाइस्ट थीम पर बना हुआ है और यह देखने में बस उड़ते हुए नोटों की गड्डी लगते हैं। आइए जानते हैं कि आप इसे कैसे पा सकते हैं। Also Read - Free Fire में आज आप जीत सकते हैं फ्री Ice Feather Katana स्किन, जानें तरीका

Free Fire: Chill on Bills Surfboard

Free Fire में Money Heist क्रॉसओवर के साथ Plan Bermuda: Raid and Run इवेंट पेज जोड़ा गया है। इसी पेज पर अब एक नई टैब जोड़ी गई है– Play to Get Surfboard। इसके तहत आप फ्री में Chill on Bills सर्फबोर्ड जीत सकते हैं।

इसे पाने के लिए आपको बस 30 मिनट तक फ्री फायर में मैच खेलने होंगे। यह टाइम लिमिट बैटल रोयाल के साथ-साथ क्लैश स्क्वाड मोड पर भी लागू होती है। यह इवेंट 11 दिसंबर को लाइव होगा और सिर्फ एक ही दिन एक्टिव रहेगा। यानी कि इसे पाने के लिए आपके पास बस एक दिन का ही टाइम रहेगा।

इसे हासिल करने के लिए आपको फ्री फायर ओपन करना होगा और किसी भी मोड में 30 मिनट तक मैच खेलने होंगे। टाइम पूरा होने के बाद आपको फ्री फायर लॉबी में दाईं तरह दिए हुए कैलेंडर आइकन पर क्लिक करके इवेंट में जाना होगा। अब यहां पर आपको Play to get surfboard टैब पर टैप करना होगा। यहां पर आपको Chill on Bills Surfboard के सामने क्लेम का बटन दिख जाएगा। इस बटन को दबाने के बाद यह आपकी इन्वेंटरी में जुड़ जाएगा।