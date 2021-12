Free Fire में इस वक्त Money Heist क्रॉसओवर चल रहा है, जिसके तहत गेम में Collect Bank Notes और Let’s Plan Again जैसे ढेरों इवेंट्स चल रहे हैं। इन इवेंट्स में प्लेयर्स मनी हाइस्ट थीम पर बने हुए इन-गेम आइटम्स जीत सकते हैं। अब फ्री फायर ने गेम में Reload Target Down इवेंट जोड़ा है, जहां आप Gold Vault Gloowall स्किन, Red Robster Vector स्किन और Bag O’ Cash जीत सकते हैं। इन रिवॉर्ड को पाने के लिए आपको स्पिन में हिस्सा लेना होगा। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Free Fire Redeem Codes of 2021: इस साल के पांच बेस्ट रिडीम कोड्स और Rewards, अभी भी कर सकते हैं ट्राई

Free Fire: Reload Target Down

Free Fire में Money Heist क्रॉसओवर के साथ Plan Bermuda: Raid and Run इवेंट पेज जोड़ा गया है। इसके तहत Reload Target Down इवेंट 6 दिसंबर 2021 को शुरू हुआ है, जो 12 दिसंबर तक एक्टिव रहेगा। इस दौरान आपको डायमंड की मदद से स्पिन करना होगा और बदले में आपको रिवॉर्ड मिलेंगे। पहला स्पिन फ्री होगा, मगर दूसरे स्पिन से डायमंड खर्च करने होंगे। स्पिन की कॉस्ट 19 डायमंड से शुरू होकर 99 डायमंड तक है। इस इवेंट में कुल 11 रिवॉर्ड मौजूद हैं और इन सभी को पाने के लिए आपको कुल 11 स्पिन ही करने होंगे। ये रिवॉर्ड इस तरह हैं:

Ottero Pet

Death’s Loot

Diamond Royale Voucher

Hellfire M4A1 Crate

The Devil’s Blessing surfboard

The Golden Magazine (Grand Prize)

Gloo Wall – Gold Vault

Pan – Great Heist

Pet Skin: Ottero Heist

Bag O’ Cash

Vector – Red Robster

इस इवेंट के अलावा Free Fire में और भी कई सारे मनी हाइस्ट से प्रेरित इवेंट्स मौजूद हैं, जिनमें हिस्सा लेकर आप ढेरों रिवॉर्ड जीत सकते हैं। इन्हीं इवेंट्स में से एक है Let's Plan Again इवेंट, जहां आप Backpack – Team Heist समेत Diamond Royale Voucher, Gold Royale Voucher और Swagger Ownage FAMAS Crate जैसे रिवॉर्ड पा सकते हैं। यहां आपको मिशन पूरे करके डाइस रोल हासिल करने होंगे, जिनके बाद आपको Gold Bars मिलेंगे। इन्हें आप आखिर में आइटम्स के बदले रिडीम कर सकते हैं।